Hvad skete der med Libanons valuta: kan pundet reddes?

Mange grænse- og emerging market-valutaer har mistet deres værdi i de sidste par år. Nogle af de mest bemærkelsesværdige er blandt andre den argentinske peso, Zimbabwe dollar, Kenya shilling, tyrkiske lira og den nigerianske naira. Den libanesiske valuta er også faldet til et rekordlavt niveau, hvilket har presset mange banker til at lukke deres døre.

Hvorfor det libanesiske pund styrtede ned

Libanon har haft et dramatisk fald fra nåden i de sidste par årtier. På sit højeste blev landet betragtet som et af de mest succesrige steder i verden. Beirut, dens hovedstad, var et af de bedste steder at tage hen.

I dag er Libanon en skygge af sit tidligere jeg. Regeringen er kollapset, inflationen er steget, valutaen er faldet, og migrationen fra landet er steget. Hård valuta, især amerikanske dollars, er blevet ekstremt sjældne, mens arbejdsløsheden er steget til det højeste niveau nogensinde.

Hovedårsagen til, at Labanon-pundet er styrtet, er politik, hvor landet ikke har nogen præsident, da spændingerne mellem Hizbollah og kristne er steget. Uden en regering er det blevet svært for økonomien at komme sig. En stor eksplosion i 2021 og Covid-19-pandemien gjorde tingene værre.

Samtidig har Libanons økonomi ikke den store eksport. Ligesom mange grænsemarkeder afhænger landet for det meste af pengeoverførsler fra udlændinge. Med banker, der er lukket, er disse pengeoverførsler faldet i de sidste par år.

Der har været andre årsager til det libanesiske punds fald. For eksempel skubbede krigen i Syrien mange udenlandske investorer til at trække deres penge væk fra libanesiske banker, hvilket førte til en stor dollarmangel. Som et resultat så folk med dollarkonti betydelige tilbagetrækningsrestriktioner. Libanon har også undladt at betale sin udenlandske gæld.

Kan den libanesiske valuta reddes?

På nuværende tidspunkt mener jeg, at det er svært at redde Libanons valuta, især nu, hvor der ikke er nogen effektiv regering. Også i modsætning til lande som Saudi-Arabien og Qatar, der sælger milliarder af råvarer, har Libanon ikke store naturressourcer.

Yderligere, selvom der er en større redning, f.eks. af IMF, er det svært at se, hvordan det ville stabilisere valutaen. For det første har folk i Libanon allerede set deres lokale valutaer devaluere inden for få år. De fleste af disse mennesker vil aldrig spare eller investere i den lokale valuta igen.

Vi så en lignende situation i Zimbabwe, hvor regeringen introducerede en ny version af den lokale valuta. I dag har Zimbabwes dollar mistet over 50 % af sin værdi, som vi skrev her . Derfor er det svært at forudsige, hvad der vil ske med Libanon på kort og lang sigt.

En sandsynlig løsning ville være, at landet indfører en udenlandsk valuta som den amerikanske dollar. Det er umuligt for nu, da landet først skal købe milliarder af dollars, og det ikke har disse ressourcer.