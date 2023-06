CHANCERs forsalg lanceres tirsdag og kunne genantænde interessen for blockchain-baseret betting

Den blockchain-baserede forudsigende markedsskabende platform Chancer lancerer officielt sit token $CHANCER forsalg den 13. juni. For at få et forspring på det stadigt voksende betting marked ønsker Chancer at gøre tingene anderledes – at tillade peer-to-peer skabelse af betting markeder og brugere at tjene på forskellige måder.

Chancer og dens unikke værdiforslag

“Dit spil, dine regler, dine odds.” Dette er hovedsloganet, der guider Chancer, når det nu træder ind i det ukendte farvande af blockchain-baserede væddemål. Når Chancer er lanceret, vil den være verdens første decentraliserede app til forudsigelige markeder.

Chancers unikke værdiforslag ligger i dens P2P-model, som adskiller den fra andre vbetting platforme. I traditionel betting-forstand tilbyder bookmakere et marked for væddemål og genererer odds fra konkurrencer. Bedre er forpligtet til at spille efter bookmakernes regler. Men for Chancer kan brugere oprette deres væddemålsmarkeder til enhver begivenhed, situation, konkurrence og mange flere. Du kan vædde på, at en spiller vil skifte klub inden udgangen af sæsonen. Brugere kan også deltage i markeder skabt af andre.

Grundlæggende kan du lancere et personligt væddemål på næsten alt, hvilket giver større fleksibilitet og inklusivitet. Skønheden er, at brugeren kan lade venner eller hvem som helst slutte sig til dem på deres marked og deltage i væddemålet. Fordelen ved dette er, at det bringer sjov, mens det også tjener på positive forudsigelser. Brugere kan også bekræfte deres egne odds og opløsninger, der definerer, hvordan væddemålet vil blive gennemgået. $CHANCER vil være tokenet til at drive Chancer-platformen.

Chancer er et sikkert, open source og decentraliseret opbevaringsmedie

Chancer er et sikkert blockchain-økosystem bygget på BSC-blockchainen. BSC vil lette sikre transaktioner, kombineret med fordelen ved lave gebyrer for brugerne. Platformen kører på en sikker proof of stake-konsensusmekanisme. Ingen kan tage kontrol over netværket. Funktionen censurmodstand gør Chancer til et meget sikkert netværk.

En yderligere sikkerhedsfunktion ved Chancer er dens smarte kontraktfunktionalitet. Dets smarte kontrakter er grundigt revideret og testet af CertiK for at tackle sårbarheder, der kan kompromittere netværket.

Desuden er Chancer en open source-kode. Alle kan bidrage, gennemgå og foreslå ændringer. Funktionen gør Chancer fællesskabscentreret. Brugere kan også stemme om styring ved at bruge stemmekreditter på platformen. Chancer fungerer også som en decentral opbevaringsløsning. Data lagres og tilgås på en distribueret måde baseret på platformens decentraliseringsfokus.

Bør du investere i $CHANCER?

Betting har længe været en stor og voksende branche. Markedsrapporter placerede global sportsbetting, en af de mest populære, til en værdi af $83,65 milliarder i 2022. Branchen forventes at vokse med 10,3% fra 2023 til 2030. Med denne tendens er det rimeligt at forvente en ny platform som Chancer at skabe sin egen niche.

En investering i $CHANCER giver investorerne en chance for at tjene på symbolsk værdistigning, efterhånden som efterspørgslen på blockchain-baserede markedsforudsigelser vokser.

Der er andre proprietære måder at tjene på, såsom gevinster fra vellykkede væddemålsresultater, market making og indsats af det indfødte token $CHANCER. En Share2Earn-funktion vil også generere passiv indkomst til investorer for at dele Chancer-markedet. De forskellige token-brugstilfælde og indtjening kunne stimulere efterspørgslen på $CHANCER og frigøre likviditet, der er nødvendig for at generere eksponentielle prisstigninger.

Hvor stor er $CHANCERs forudsalgsmulighed?

For ethvert token i forsalg er værdien altid mindre, end den ville være efter børsnoteringerne på børserne. Således kan projekter med robuste værditilbud som Chancer være populære investeringsmuligheder. Sådanne tokens er gået videre til at stige med op til firecifrede procentpriser efter børsnoteringerne på børserne. Dette betyder, at $CHANCER kunne stige op til 10x, efter at den er børsnoteret på børserne, der starter i tredje kvartal. At investere i forsalget betyder, at du køber lavt for at få en chance for at ride med på prisstigningerne.