Nikola-aktiekursen er sat til at hoppe midt i FOMO: Der er fortsat risiko for udvanding

Nikola (NASDAQ: NKLA) aktiekurs steg med mere end 20% tirsdag, da investorerne begyndte at omfavne FOMO-holdningen. Aktierne sprang til det højeste niveau på $0,9140, det højeste niveau siden maj i år. I alt er aktien vendt tilbage med omkring 50 % fra det laveste niveau i år.

Er NKLA en god investering?

Nikola Motors er en virksomhed, der fremstiller og sælger store lastbiler til virksomheder i industrier som leveringer og forbrugsvarer. Virksomheden er allerede begyndt at sælge sine batterielektriske køretøjer. Men mens lastbilen har haft ret stor succes, besluttede virksomheden at ændre sin forretningsmodel.

I en meddelelse har virksomheden besluttet at fokusere på brintdrevne lastbiler, som har bedre funktioner end batterielektriske. For det første har de en hurtigere tankningstid sammenlignet med batterilastbiler, der tager timer at oplade.

Desuden er brint ekstremt let sammenlignet med batterilastbiler. Som et resultat kan brintlastbiler bruges til at transportere mere nyttelast og rejse over længere afstande. Batterivogne, som dem, der er lavet af Tesla, kan kun bære lettere materialer og produkter.

Udfordringen for Nikola er, at brintinfrastrukturen stadig har lang vej at gå. Som følge heraf har virksomheden begrænsede muligheder for at få succes internationalt, hvilket forklarer, hvorfor den fokuserer på det nordamerikanske marked. Det solgte for nylig sin europæiske forretning til Iveco.

Nikola er et pengeforbrændingsanlæg

Den anden udfordring for Nikola-aktien er, at virksomheden er et pengeforbrændingsanlæg. I det seneste kvartal kom virksomhedens omsætning på 11,1 millioner dollars, mens omsætningsomkostningerne var over 44 millioner dollars. I alt havde Nikola et nettotab på over 169 millioner dollars. Selskabets nettotab i de seneste ti kvartaler var på næsten 2 milliarder dollars.

Nikolas balance er også i dårlig stand. Virksomheden havde over 136 millioner dollars i sidste kvartal. Selvom dette er et stort tal, var det mindre end de $236 millioner, det havde i december-kvartalet og $319 millioner, det havde i det foregående kvartal.

Derfor betyder denne tendens, at Nikola vil have brug for yderligere kapital, selv når den flytter for at øge sin produktion. Som vi har set med andre elektriske køretøjer virksomheder som Rivian og Lucid, kan det være en dyr ting at øge produktionen. Nikolas udestående aktier er steget til over 475 millioner fra 60 millioner i 2018.

Nikola håber på at blive EBITDA profitabel i 2025. For at opnå det skal virksomheden rejse yderligere kapital, hvilket vil føre til mere udvanding.

Nikola aktiekursprognose

Nikola-diagram af TradingView

I min sidste artikel om Nikola advarede jeg om, at det var ekstremt risikabelt at shorte NKLA-aktier. Dette argument var korrekt, da aktierne er steget siden da. På det daglige diagram ser vi, at aktierne har fundet en stærk bund på $0,5420. Det forsøger at bevæge sig over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Jeg tror, at Nikola Motors aktie vil forblive under pres på lang sigt. På kort sigt kan FOMO dog sætte ind og skubbe aktien til det næste vigtige modstandspunkt på $2,02, det laveste punkt i december sidste år.