Shell giver et boost til aktionærernes afkast

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Aktierne i Shell PLC (LON: SHEL) handles op her til morgen, efter at energigiganten afslørede planer om at øge afkastet til aktionærerne.

Shell øger udbytte og tilbagekøb

Fremover sagde olie- og gasgiganten, at den vil distribuere op til 40% af pengestrømmen fra driften. Indtil videre er det vendt tilbage til 30 %.

Til det formål vil det multinationale øge sit udbytte pr. aktie med 15 % og købe tilbage for mindst 5,0 milliarder USD af sin aktie i den bagerste halvdel af dette år.

Shell annoncerede også planer om at reducere kapitaludgifterne til $22 milliarder til $25 milliarder i 2024 og 2025 i dag. Ifølge Allen Good – analytiker hos Morningstar:

Vi fik CAPEX-reduktioner, som markedet altid kan lide, og stigning i aktionærernes afkast, hvilket bringer dem på linje med peers. Den samlede udmelding er positiv, men mindre end markedet ledte efter.

Shell forventer ikke længere et fald i olieproduktionen

Også onsdag sagde Shell, at det nu har til hensigt at holde olieproduktionen flad frem til 2030.

Tidligere havde den et mål om at reducere den årlige produktion med op til 2,0 %. På CNBC’s ” Worldwide Exchange ” tilføjede Morningstar’s Good:

Jeg tror, at markedet sandsynligvis ledte efter en fuldstændig vending af det til vækst. De vil vokse LNG-forretningen, men det var også tidligere i deres plan.

Alligevel ser han en opside på næsten 10 % i denne britiske aktie, som er en stigning på 6,0 % for året. I 2022 genererede Shell PLC, der er planlagt til sin kapitalmarkedsdag-konference senere i dag, et rekordstort overskud for hele året på tæt på $40 milliarder.