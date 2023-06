Breaking: ECB hæver renten, mens inflationskampen fortsætter

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Den Europæiske Centralbank (ECB) leverede endnu en renteforhøjelse torsdag, da den fortsatte med sin kamp mod inflationen. I en erklæring besluttede den Christine Lagarde-ledede bank at hæve hovedrenten med 0,25 % til 4,0 %, det højeste niveau i over et årti.

ECB besluttede også at øge indlånsfacilitetsrenten med 0,25 % til 3,50 % og den marginale facilitetsrente til 4,25 %. Det har løftet renterne i de seneste otte møder i træk, for første gang siden 2006. Renteforhøjelsen var på linje med, hvad de fleste analytikere havde forventet, som vi skrev her.

Ved at hæve renten afveg ECB fra Federal Reserve, som onsdag besluttede at lade renten være uændret. Det havde tidligere hævet satserne i ti på hinanden følgende møder.

ECBs renteforhøjelse skete i en tid, hvor blokkens inflation falder beskedent. Data offentliggjort i denne uge viste, at Spaniens inflation faldt til 3,1 %, hvilket betyder, at den nærmer sig ECBs mål på 2,0 %. I Tyskland faldt inflationen til 6,1 %, selv da landet sank ind i en teknisk recession.

Data fra Eurostat viste, at inflationen i euroområdet faldt til omkring 6 %. Alligevel er inflationen fortsat over målet på 2 % fastsat af Den Europæiske Centralbank. Derfor antydede ECB, at den vil fortsætte med at stige, selvom flere lande i regionen bevæger sig ind i en recession.

Analytikere mener, at ECB vil hæve renten mindst to gange mere i år og derefter tage en strategisk pause. Pausen vil hjælpe banken med at vurdere virkningen af de seneste rentestigninger. EUR/USD-parret skred lidt opad efter ECB-beslutningen. Det handlede til 1,0820, hvor det har været de seneste par dage. Euro bund-renten faldt en smule til 0,38 %, mens den tyske bund-rente sprang til 2,62 %. Europæiske indekser som det tyske DAX og franske CAC 40-indeks svæver tæt på deres rekordhøje.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer