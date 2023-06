ECB forhåndsvisning: 2 grunde til at købe euroen uanset ECB’s budskab

Europa er i en svær situation.

Krigen i Ukraine førte til en bølge af økonomiske sanktioner mod Rusland og en hidtil uset økonomisk indsats fra europæiske økonomier for at støtte Ukraine.

Oven i købet er inflationen langt højere end Den Europæiske Centralbanks (ECB) mål på 2 %. Endelig er euroområdets økonomi gået ind i en teknisk recession.

Alt dette, og noget mere, taler for en lavere euro. Når alt kommer til alt, hvordan kunne en valuta, en fælles, lykkes?

Til al sin ære holder euroen sig særdeles godt i et sådant miljø. Nogle argumenterer – for godt.

Faktisk handles den i øjeblikket til 1,08 mod den amerikanske dollar eller 152 mod den japanske yen. For mange handlende hører EUR/USD -kursen til under paritet.

Men jeg vil her hævde, at dette kun er begyndelsen på en mere eurostyrke af mindst to grunde. For det første vil renteforskellen med Fed skrumpe. For det andet vil euroområdets økonomi, mens den er under alvorlig stress, drage fordel af et robust opsving fra pandemien og et meget forbedret udsigter for offentlige investeringer.

Renteforskellen med USA skrumper

Den amerikanske centralbank (Fed) meddelte i går, at den holdt sin pengepolitik uændret. Ingen vandretur – for første gang i 15 måneder.

Sikkert nok blev beslutningen ledsaget af et høgagtigt pressemøde. Mere præcist antydede Fed-formand Jerome Powell, at der sandsynligvis er behov for flere stigninger i fremtiden. Også, og måske endnu vigtigere, vil der ikke være nogen rentenedsættelser i 2023.

Men markedet ved, at Fed tog fejl før med hensyn til inflation. Så hvorfor skulle vi tro nu, at Fed får sin prognose rigtigt?

For mig dukker noget mærkeligt op i den måde, markedet forudsiger fremtidige rentestigninger på. For juli er der f.eks. en sandsynlighed på over 60 % for Fed at hæve.

Men inflationen i maj kom ud på 4 % – langt under estimatet. Næste måned vil inflationen sandsynligvis falde yderligere, selv ind i 3,5 %-territoriet.

Så hvorfor ville Fed hæve renten med f.eks. inflation på 3,5 %, når den holdt pause ved 4 % inflation?

Samtidig har ECB stadig plads til at hæve styringsrenterne. Det vil det gøre i dag og vil sandsynligvis forblive høgagtigt.

Derfor bør divergensen mellem de to centralbanker hjælpe euroen. Og hvis EUR/USD-kursen understøttes på fald, vil alle de andre eurokryds også være det.

Euroområdets økonomi er godt positioneret til solid vækst

Geopolitiske ændringer og COVID-19-pandemien har stillet udfordringer for alle økonomier. I Europa lagde krigen i Ukraine brænde på bålet.

Men europæerne gjorde deres arbejde godt. De handlede meget hurtigere over for de nye trusler, og nu er det tid til at se resultaterne via stærkere økonomisk vækst.

Arbejdsmarkedet kom sig efter pandemien, og nu ser vi mangel på arbejdskraft. Som sådan bør presset for højere lønninger fortsætte, og derfor bør centralbankens kamp mod inflationen tage længere tid. Derfor er dette bullish for den fælles valuta.

Også aktiv finanspolitik førte til en meget forbedret udsigt til offentlige investeringer. Dette er noget, som Europa haltede bagud i fortiden.

Endelig bør Europa nyde godt af højere produktivitet givet af et knapt arbejdsmarked og højere lønninger. Det burde være nok til at holde en bund under den fælles valuta og give en bullish bias på mellemlang til lang sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer