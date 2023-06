Unilever køber frossenyoghurt-mærket Yasso Holdings

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Unilever plc (LON: ULVR) er i fokus i dag, efter at forbrugervaregiganten sagde, at den købte Yasso Holdings – et amerikansk baseret mærke af frossen græsk yoghurt.

Nærmere oplysninger om den annoncerede aftale

Det multinationale afholdt sig fra at afsløre de økonomiske detaljer i aftalen torsdag.

Det bemærkede dog, at investeringen var i overensstemmelse med premiumiseringsstrategien for dets isforretning. I pressemeddelelsen sagde Matt Close – virksomhedens præsident for Ice-Cream division:

Jeg er glad for at byde Yasso velkommen til Unilever-familien. Det har opbygget en stærk kundetiltrækning i det hurtigt voksende premium-segment, der er bedre for dig.

I april sagde firmaet med hovedkontor i London, at dets underliggende salg steg 10,5 % til 16,4 milliarder dollars i første kvartal, da hævede priser hjalp med at opveje øgede omkostninger.

Aftalen vil sandsynligvis lukke i tredje kvartal af 2023

Unilever forventer, at den annoncerede transaktion gennemføres i tredje kvartal af indeværende år, forudsat at den opfylder de afsluttende betingelser, herunder regulatoriske godkendelser.

Det britiske forbrugervarefirma har allerede bemærkelsesværdige ismærker på sin portefølje, herunder Ben & Jerry’s, Talenti og Magnum. Matt Close sagde også i dag:

Dette opkøb er et stort skridt i udviklingen af vores isportefølje i Nordamerika hen imod områder med høj vækst. Jeg er overbevist om, at vi vil bringe denne hurtigt voksende virksomhed til endnu store højder.

Nyheden kommer kun få uger før Hein Schumacher erstatter Alan Jope som administrerende direktør for Unilever plc. Udbytteaktien giver i øjeblikket et afkast på 3,72%.

