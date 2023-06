Kryptokurs efter Fed-rentepausen: implikation for Chancer

Kryptovalutaerne og aktierne trak sig tilbage, efter at Federal Reserve onsdag afgav sin rentebeslutning i juni. I USA faldt Dow Jones med 220 point, mens Russell 2000-indekset faldt med mere end 1,17%. På den anden side faldt Bitcoin-prisen til $25.000, mens Ethereum trak sig tilbage til $1.647.

Federal Reserves rentepause

Den største økonomiske nyhed i ugen var beslutningen fra Federal Reserve om at sætte renten på pause denne onsdag. Dette var en vigtig beslutning, da Fed har hævet renten i de seneste ti på hinanden følgende møder i et forsøg på at bekæmpe inflationen. Banken besluttede at fastholde sin kvantitative opstramningspolitik.

Pausen er en positiv ting for risikoaktiver som aktier og kryptovalutaer. De to aktiver faldt dog, fordi Fed-erklæringen var en smule aggressiv. Eksempelvis peger prikplottet på yderligere to rentestigninger senere på året, hvilket betyder, at terminalrenten stiger til 5,65%.

Fed-beslutningen kom dagen efter, at USA offentliggjorde optimistiske forbrugerinflationsdata. Ifølge Bureau of Labor Statistics faldt den overordnede inflation til 4% i maj – det laveste niveau siden 2021. Den er faldet gradvist efter at have toppet med 9,3% under pandemien.

Hvis denne tendens fortsætter, så betyder det derfor, at Fed ikke vil være under pres for at hæve renten senere i år. Derfor er der sandsynlighed for, at kryptovaluta- og aktiekurserne vil fortsætte med at stige i de næste par måneder.

Chancer token salget boomer

En af de bedste kryptovaluta nyheder denne uge handlede om Chancer, et nyt blockchain-projekt, der startede sit token-salg den 13. juni. I de seneste to dage har forsalget rejst over $235.152 fra investorer. Dette betyder, at de har rejst omkring 24% af deres $1 million mål. Som følge heraf er der en sandsynlighed for, at udviklerne vil nå deres mål i løbet af de næste par uger.

Hvert eneste CHANCER-token sælges for 0,01 BUSD, og udviklerne vil hæve prisen til 0,011 BUSD i næste fase.

Hvad er Chancer?

Chancer er et nyt firma, der forsøger at ruske op i betting branchen, som nu er domineret af gigantiske virksomheder som DraftKings og Flutter Entertainment. Chancer søger at introducere et innovativt projekt, hvor folk kan satse på eksisterende markeder eller endda skabe deres eget.

Der vil være flere funktioner i dette økosystem. For det første vil enhver på platformen være i stand til at oprette deres betting markeder. For eksempel kan du oprette et marked for et verificeret fodboldspil, der ikke er på de mest populære platforme. Vinderne vil blive betalt med $CHANCER-tokenet.

For det andet håber udviklerne på fuld decentralisering af markedet. De håber at skabe en decentraliseret autonom organisation (DAO), der vil træffe vigtige beslutninger om økosystemet. I en DAO kan enhver token-indehaver stemme om nøglespørgsmål i økosystemet. For det tredje vil økosystemet ifølge sin hvidbog tillade share2earn, indsatser og rabatter til brugere.

Er Chancer et godt køb?

Chancer revolutionerer en ekstremt stor branche. Undersøgelser mener, at online sportsbetting branchen er over $92 milliarder værd. Det bruges af millioner af deltagere fra hele verden. Derfor er der en sandsynlighed for, at platformen vil tage nogle markedsandele i fremtiden.

Derfor er der en mulighed for, at Chancers tokenet vil klare sig godt, når det bliver børsnoteret på en række nøglebørser i de næste par måneder. Når inflationen falder, og Fed sætter sine renter på pause, er der mulighed for, at tokenet vil klare sig godt. Der er dog altid en risiko ved investering i forsalg. Derfor bør du kun investere penge, som du har råd til at tabe. Find ud af hvordan du køber Chancer her.