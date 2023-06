Skal du købe guld efter Federal Reserve-beslutningen?

Guldprisen trak sig tilbage efter den seneste beslutning fra Federal Reserve. Det trak sig tilbage til et lavpunkt på $1.942, et par point over det laveste niveau i denne måned. Denne kurshandling faldt sammen med amerikanske indekser som Dow Jones og Nasdaq 100, der trak sig tilbage med mere end 1 %.

Federal Reserves beslutning

Federal Reserve afsluttede sit to-dages møde onsdag og gjorde, hvad de fleste analytikere forventede. Banken besluttede at holde renten uændret på 5,25 pct. Det antydede også, at det vil genoptage renteforhøjelser, hvis inflationen forbliver over 2 %.

I en erklæring sagde Jerome Powell, at økonomien fortsatte med at vokse i et beskedent tempo, da arbejdsmarkedet har været meget robust. Han tilføjede, at banksektoren var robust efter den seneste modvind i branchen.

Fed vurderer, at strammere kreditbetingelser vil have indflydelse på det igangværende moderate opsving. Som jeg skrev her , er der alvorlige bekymringer omkring en likviditetskrise i USA, som kan bremse økonomien i de kommende kvartaler. Udtalelsen tilføjede:

“Hvis man holder målintervallet stabilt på dette møde, giver udvalget mulighed for at vurdere yderligere information og dets implikationer for pengepolitikken.”

Guld og aktier trak sig tilbage, fordi Federal Reserve advarede om, at den kunne genoptage renteforhøjelser i de kommende måneder, hvis inflationen forbliver høj.

FOMC-mødet kom dagen efter, at USA offentliggjorde de seneste inflationstal. Ifølge statistikbureauet faldt den samlede inflation til 4,0 % i maj, det laveste niveau siden 2021.

Den nøje overvågede kerneinflation faldt dog beskedent til 5,3 % i maj. Det betyder, at tallet er markant over Feds mål på 2,0 pct.

Jeg tror, at rentepausen fra Fed er en positiv ting for guld i betragtning af, at inflationen allerede er faldende.

Guldpris prognose

Det daglige diagram viser, at guldprisen steg til et rekordhøjt niveau på $2.081 den 4. maj. Siden da har guld mistet momentum og handles nu til $1.957, dets højeste punkt den 1. februar. Guld er faldet under 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensmønster.

Prisen er bevæget sig under den nederste side af Andrews Pitchfork-indikatoren. Derfor er der en sandsynlighed for, at XAU/USD-parret sandsynligvis vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til $1.900. På lang sigt vil guldprisen sandsynligvis fortsætte med at stige og bevæge sig over det højeste niveau på 2.081 dollars fra år til dato.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer