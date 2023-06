Mindre end 8% af tokens tilbage i AltSignals-forsalg efter høje forventninger til AI-handel

AltSignals ($ASI) forsalg er mere end 92% udsolgt. Forsalget har indtil videre rejst $997.833 fra de maksimale $1,0 millioner, hvilket understreger investorernes interesse for tokenet af en AI-handelsserviceplatform. Efterhånden som forsalget går ind i de sidste faser, så forventer investorerne, at det originale token er det første af sin slags indenfor handelsverdenen.

Styrken ved AI-handel og AltSignals

Handel har altid været et udfordrende spil. Succesfulde handlende har mestret færdighederne og kompetencerne til at lave de rigtige forudsigelser på markedet. Alligevel skal de kæmpe mod følelsesmæssige faktorer og markedskompleksiteter. AI-handel kommer som en løsning på disse sindkampe, hvilket forenkler de professionelle handlendes arbejde. Ifølge en rapport offentliggjort af US SEC i 2020 er algoritmisk handel og AI-handel blevet drevet af investorernes søgen efter eksekveringskvalitet og lyst til at navigere i komplekse markeder.

Lanceret i 2017 af et team af professionelle britiske forhandlere, så er AltSignals siden vokset til at blive en pålidelig handelssignaltjeneste. Over 52.000 handlende bruger de signaler, der genereres af virksomheden, med et gennemsnit på 64% nøjagtighed. Signaltjenesten bruger AltAlgo™-handelsindikatoren, som har leveret succes indtil videre med over $2,2 millioner i omsætning. AltSignals tager nu spillet højere ved at indføre kunstig intelligens for signalpræcision og øge antallet af aktiver, det dækker.

ActualizeAI, en ny AI-drevet handelssignaltjeneste

I hjertet af AltSignals’ AI-handelssignaltjeneste er ActualizeAI, en ny blockchain-drevet platform. For at blive medlem af ActualizeAI skal man erhverve sig $ASI, det originale token, som også giver investorerne stemmerettigheder på platformen.

ActualizeAI kunne være en game-changer for AltSignals i betragtning af den voksende popularitet af AI i handel. Virksomheden forventer at udnytte kraften i maskinlæring til ekspertidentifikation af mønstre i handels- og markedsdata og foretage mere informerede handler. ActualizeAI kan også bruge historiske data til at lave fremtidige markedsforudsigelser.

Sentimental analyse vil også være kernen i ActualizeAIs prædiktive modellering. Softwaren kan modtage flere oplysninger om et finansielt instrument baseret på markedsstemning, hvilket giver holdet mulighed for at validere deres handelsstrategier.

Hvilken værdi tilbyder $ASI investorerne?

Da $ASI er tokenet bag ActualizeAI-platformen, giver det værdi for investorer, der har brug for handelssignaler af høj kvalitet for at vokse deres bundlinjer. Handelssignaltjenesten har allerede et robust og voksende fællesskab af handlende, hvilket betyder, at $ASI har potentialet til at vokse og vende tilbage stort for investorer.

$ASI-investorer kan også få adgang til eksklusive forsalgsmuligheder og deltage i handelsturneringer for at skærpe deres færdigheder og vinde pengepræmier. Det inkluderer en chance for at tilhøre AI Members Club, hvor investorer vil blive belønnet for at bidrage til AltSignals projekter. Ejerskab af 50.000 $ASI-tokens giver investorerne en chance for at præge et eksklusivt og værdifuldt adgangskort for adgang til det højeste medlemskabsniveau. Indehaverne kan også deltage i AltSignals forretning gennem en omsætningsdelingsmodel på nyligt lancerede produkter.

$ASI prognose forud for børsnoteringerne på børserne

Forsalgs tokens eksploderer efter en børsnotering på børserne med prisstigninger på mere end 1.000% inden for måneder. Selvom det er svært at forudsige, hvor meget et token som $ASI kan stige, når det først er børsnoteret, så er der væsentlige grunde til, at investorerne forventer et potentielt 10x afkast.

$ASI har tiltrukket sig stor efterspørgsel, siden tokenet åbnede under forsalget. Det er til dels fordi tokenet er understøttet af et eksisterende fællesskab af handlende, der har givet det det første boost. Det støttende samfund giver tillid til, at tokenet kan opretholde prisstigninger, da det ikke er drevet af hype som meme-tokens.

$ASI har også en brugssag i den virkelige verden, primært inden for handel, en meget efterspurgt tjeneste. Efterhånden som flere investorer slutter sig til netværket af handlende, og tokenet er åbent for handel på børser, kan $ASI stige i vejret. Investering i tokenet ved forsalget giver en chance for at erhverve det til en lav pris til en forventet stigning i værdi.