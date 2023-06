Fidelity Investments indgiver Spot Bitcoin ETF dage efter BlackRock

Fidelity Investments, verdens tredjestørste kapitalforvaltningsfirma, forbereder sig angiveligt på at indsende en spot Bitcoin ETF. Investeringsgigantens rapporterede træk kommer få dage efter, at verdens største kapitalforvaltningsfirma med over 9 billioner dollars i aktiver under forvaltning, BlackRock (NYSE: BLK), indsendte en ansøgning til US Securities and Exchange Commission (SEC).

Den amerikanske tilsynsmyndighed har endnu ikke godkendt en spot Bitcoin ETF, og sidste uges træk fra BlackRock så massive spekulationer om, hvorvidt agenturet nu ville godkende det første sådant produkt til det amerikanske marked. Optimisme på tværs af markederne så prisen på Bitcoin stige fra under $25k og svæver i øjeblikket over $26k.

Fidelity Investments siges at have øje på Bitcoin ETF

Mens Fidelity Investments, som også driver Fidelity Digital Assets-platformen, ikke offentligt har afsløret nogen nyheder om en forestående spot Bitcoin ETF, er rygterne blevet delt bredt på tværs af CT.

Ifølge kryptoentusiast og markedsekspert Andrew Parish er Fidelity Investments klar til et “seimisk” træk inden for krypto. Parish bemærkede, at investeringsselskabets seneste indtog i krypto vil involvere både Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH). Spot Bitcoin ETF kunne også involvere Fidelity, der køber Grayscale Investments, citerede Parish-kilder.

Grayscale er et førende investeringsfirma for digitale aktiver, der sagsøgte SEC for at afvise sin egen spot Bitcoin ETF i 2022.

UPDATE: @DigitalAssets and @Fidelity is about to make a seismic move in crypto via both $BTC and $ETH.



Sources expect Fidelity to either make a bid for @Grayscale or quickly launch their own spot #bitcoin ETF. One or both are coming, soon.



**Blackrock and Fidelity will own… — Andrew (@AP_Abacus) June 18, 2023

Parish siger, at det ikke ville være overraskende at se Fidelity begynde at tilbyde indsatstjenester. Virksomheden åbnede Ethereum-handel til institutionelle investorer i oktober sidste år og tilbyder allerede Bitcoin ETF’er på andre markeder.

Scott Melker, “The Wolf Of All Streets”, og Mario Nawfal, vært for Twitter’s Largest Spaces, vil tale om Fidelitys potentielle involvering i spot Bitcoin ETF. Arrangementet er planlagt til 10:15 ET på mandag.

Will Fidelity be the next major institution to file for a Bitcoin Spot ETF? Are they going to make a play to buy Grayscale and $GBTC?



And can SBF really go free?



10:15 AM EST today.#CryptoTownHall https://t.co/ieWhWHSGhp — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) June 19, 2023

Bitcoin prisreaktion?

Nyheden om Fidelitys potentielle ansøgning om en spot Bitcoin ETF kan give endnu en bullish katalysator for kryptomarkedet.

Som fremhævet her, så industriens reaktion på BlackRock-nyhederne, at Bitcoin-prisen dæmmede et fald, der havde truet med at tillade bjørne målrette psykologiske niveauer i $20-$22k-regionen.