SPCE aktiekursprognose: Pas på risici fra Virgin Galactic

Aktiekursen på Virgin Galactic (NYSE: SPCE) tog fart i denne måned, efter at selskabet afslørede planer for sine rumflyvningstjenester. Aktierne steg til det højeste niveau i flere måneder på $5,97, det højeste niveau siden 21. februar. Alt i alt var aktien på sit højeste denne måned omkring 97 % over det laveste niveau i år.

Virgin Galactic risici forbliver

Copy link to section

Virgin Galactic er en førende virksomhed, der sigter mod at blive en førende spiller inden for rumturismeindustrien. Dette er en gigantisk industri, der forventes at være over 12 milliarder dollars værd i 2031. Det er også en kapitalintensiv industri med enorme adgangsbarrierer.

Som et resultat er der kun tre store virksomheder i branchen: Virgin Galactic, SpaceX og Blue Origin. De tre firmaer bakkes op af kendte milliardærer, som har støttet dem i mange år.

Virgin Galactic skabte overskrifter i denne uge, da virksomheden afslørede tidslinjen for sin rumturismevirksomhed. Selskabet vil starte flyvninger senere på måneden. Dens første flyvninger vil bære videnskabsmænd fra Italien.

I fremtiden vil flyvningerne være åbne for enkeltpersoner, som vil betale omkring 450.000 USD pr. sæde. I sin seneste rapport afslørede selskabet, at hver rumflyvning vil generere $2,7 millioner i indtægter mod omkostninger på omkring $400k. Det betyder, at hver rumflyvning vil have en nettoindtægt på over 2,3 millioner dollars.

Virgin Galactic håber at producere flere Delta-skibe i fremtiden. De gennemsnitlige omkostninger ved at bygge skibene anslås til at være mellem $50M og $60M. Som sådan håber Virgin Galactic, at det vil have marginer på over 75%.

Virgin Galactic har en stærk balance med over $874 millioner i kontanter og kortsigtede investeringer. Men firmaet brænder også over 120 millioner dollars i kontanter pr. kvartal, hvilket betyder, at det kan være nødvendigt at rejse kontanter i 2024.

Ud over udvandingsrisici er der ulykkesrisici, da dette er en relativt ny branche. Vigtigst af alt har jeg mistanke om, at der vil være en priskrig blandt de tre virksomheder, hvilket kan sænke deres rentabilitet.

SPCE aktiekursprognose

Copy link to section

SPCE-diagram af TradingView

Så er det sikkert at købe SPCE-aktier ? Aktiekursen på Virgin Galactic steg kraftigt, efter at selskabet afslørede planer for sine første flyvninger. Det sprang til et højdepunkt på $5,98, det højeste punkt siden marts i år. Aktierne sprang over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Den bevægede sig også over den stigende trendlinje vist med grønt.

Derfor er der sandsynlighed for, at aktien forbliver under pres, efterhånden som sidste uges momentum aftager. Flere gevinster vil kun blive bekræftet, hvis aktien bevæger sig over det vigtige modstandspunkt ved $5,98. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $6,60, hvilket er omkring 39,2% fra det nuværende niveau.