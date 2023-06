er i minus her til morgen, efter at formand Jerome Powell gentog, at Federal Reserve måske ikke er færdig med at hæve renten endnu.

Craig Johnson er stadig optimistisk på aktier

Onsdag bekræftede formand Powell, at flere renteforhøjelser er sandsynlige, hvis inflationen forbliver væsentligt over målet på 2,0 %.

Alligevel er Craig Johnson fra Piper Sandler fortsat konstruktiv med hensyn til de amerikanske aktier resten af året. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde han:

Når du når den sidste vandretur, før du får det første cut, har markederne historisk bevæget sig højere. Det er, hvad jeg tror, du i sidste ende vil se ske gennem resten af dette år.

Johnson forventer ikke, at centralbanken vil begynde at sænke renten på det nærmeste. For året er benchmark-indekset steget næsten 15 % i skrivende stund.

S&P 500 kan nå 4.625 ved udgangen af dette år

I sidste uge valgte FOMC at springe en renteforhøjelse over, men officielle signalerede yderligere to rentestigninger forude, som Invezz rapporterede her.

På den positive side er inflationen i USA afkølet markant fra sit højdepunkt på 9,1 % i juni 2022 til 4,0 % i sidste måned (læs mere). Ifølge Chief Market Technician for Piper Sandler:

Historisk set har du fra januar til juni, hvor du fik bedre end 8,0 % afkast, typisk set positive afkast for hele året, mest i midten af 20’erne. Så der er stadig mere plads.

Craig Johnson forventer, at aktiemarkedet vil ramme 4.625 ved udgangen af dette år, hvilket svarer til yderligere 6,0 % opside herfra.

