Den nigerianske naira har været i et kraftigt fald, hvilket udløste vilde sammenligninger med den devaluerede zimbabwiske dollar. Data fra TradingView viser, at USD/NGN -kursen er steget til 690, det højeste niveau nogensinde. Det startede året på omkring 420. Den nigerianske naira-sortmarkedsrate er steget til omkring 760.

Nigerianske naira vs USD

Nigerias naira-styrt vinder frem

Copy link to section

Den nigerianske naira har haft et bemærkelsesværdigt kollaps i de sidste par år. For eksempel viser data, at valutaen vekslede til 115 i 2008. Det betyder, at pesoen har tabt over 500 % i denne periode, hvilket gør den til en af de dårligst ydende valutaer i verden.

Sammenbruddet af pesoen har haft reelle konsekvenser for de fleste nigerianere. For det første har det udslettet de fleste pensionister og opsparere, siden deres købekraft er faldet. Samtidig har det elimineret middelklassen i landet.

For eksempel tjener erfarne nigerianske læger omkring N500.000 om måneden. Ved den officielle valutakurs tjener disse læger, hvad der svarer til $724. I 2020, da USD/NGN handlede til 350, tjente de samme læger 1.430 USD. Dette forklarer, hvorfor mange nigerianske fagfolk overvejer at tage til udlandet.

Sammenbruddet af den nigerianske naira har fået nogle mennesker til at sammenligne den med Zimbabwes dollar, en valuta, der blev værdiløs for et par år siden. De to situationer er dog ikke ens. ZIM-dollaren faldt på grund af betydelig valutaudskrivning, mens den nigerianske nairas styrt har andre faktorer.

For eksempel dykker nairaen på grund af den manglende tillid til økonomien. Landet importerer også væsentligt mere, end det eksporterer. På handel har landet altid eksporteret sin råolie og importeret dyre olieprodukter.

https://www.youtube.com/watch?v=pbFrI-xb0xo

Inflationen i Nigeria stiger

Copy link to section

De seneste Nigeria naira-nyheder var de seneste forbrugerinflationsdata. Ifølge statistikbureauet steg den samlede forbrugerinflation til 22,41 % i maj. Den steg med 0,9 % på MoM-basis.

Situationen vil fortsætte med at blive værre i de kommende måneder, efter at den nye administration har fjernet brændstoftilskuddet. Når brændstofpriserne stiger, vil omkostningerne ved at drive forretning fortsætte med at forværres, hvilket ansporer til mere inflation.

Den nigerianske naira vil ikke ende som den værdiløse Zimbabwe-dollar. Det er dog svært at se, hvordan valutaen snart vil genvinde sit momentum. For det første vil mange nigerianere, der har set deres naira-værdier falde, sandsynligvis flytte til udenlandsk valuta som den amerikanske dollar eller pundet.

Jeg formoder, at den nigerianske naira vil fortsætte med at falde i de næste par måneder, efterhånden som inflationen stiger. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se være 750.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer