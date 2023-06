Amazon kan snart købe den britiske online købmand Ocado Group

Aktierne i Ocado Group PLC (LON: OCDO) steg omkring 40% i dag, efter at ” The Times ” sagde, at Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) muligvis er interesseret i at købe online-købmanden.

Amazon nægtede at kommentere rapporten

Rapporten antydede også, at det ikke var den eneste i USA, der overvejede et bud på Ocado Group. Ifølge Danni Hewson – Head of Financial Analysis hos AJ Bell:

Aktierne har været omtrent lige så flade som en åben flaske limonade siden pandemien, men tredjeparter, inklusive angiveligt Amazon, kan stadig se værdien i brandet, teknologien og infrastrukturen.

Eksklusive kursudviklingen her til morgen, faldt Ocado-aktien med næsten 50 % i forhold til deres højeste år til dato.

Både Amazon og Hatfield-hovedkvarteret, der licenserer købmandsteknologi, nægtede at kommentere rapporten torsdag.

Ocado kom tilbage for estimater i regnskabsåret 2022

Nyheden ankommer måneder efter, at Ocado Group PLC rapporterede et underskud på 501 millioner pund, der var værre end forventet, før skat for 2022.

Det var en bemærkelsesværdig modtager af COVID-pandemien, men ser ud til at have mistet sin mojo, lige siden Storbritannien trak sig ud af lockdowns. Data fra IHS Markit tyder på, at 15,5 % af dens gratis lejlighed er udlånt.

Vær sikker på, at hvis Amazon virkelig går videre med et formelt forslag om at overtage Ocado, vil det britiske konkurrence- og markedsmyndighed undersøge aftalen nøje.

Tidligere på ugen godkendte regulatoren dog sin opkøb på 1,7 milliarder dollar af iRobot, som Invezz rapporterede her. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-rating på Ocado-aktien.