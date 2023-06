Crédit Agricole, Europas tredjestørste bank, får licens til kryptodepot

Franske tilsynsmyndigheder har godkendt den tredjestørste bank i Europa, Crédit Agricole, og CACEIS, Santanders aktivserviceafdeling, til at levere kryptodepottjenester i landet. CACEIS og Crédit Agricole slutter sig til andre konventionelle finansielle virksomheder registreret i Frankrig, herunder Societe Generales Forge og AXA Investment Managers.

Ifølge data fra december 2021 har CACEIS €4,6 billioner (5,06 billioner USD) i depottjenester og €2,4 billioner (2,64 billioner USD) i formueforvaltningstjenester. Crédit Agricole ejer 69,5% af selskabet, mens Banco Santander ejer 30,5%.

De lovgivningsmæssige rammer i Frankrig

Frankrig har en af de mest sofistikerede lovgivningsmæssige rammer i hele Europa. Tjenester relateret til kryptovalutaer i Frankrig, såsom depot-, udvekslings- eller handelstjenester, kræver registrering hos AMF.

Den franske regulering anklagede i 2022, Binance, som også i øjeblikket er under belejring af US SEC, for at levere ulovlige tjenester uden tilladelse.

Godkendelsen af de to finansielle institutioner kommer, da EU forberedte sig på at implementere nyligt vedtagne crypto-licensbestemmelser kendt som MiCA, som træder i kraft i 2024 og giver mulighed for registrering.

CACEIS skaber en kryptodepotløsning

Ifølge kilder var CACEIS ved at udvikle en platform til opbevaring af kryptovaluta.

I 2021 siges virksomheden at have ledt efter noget meget integreret og ikke bare noget, der håndterer forældremyndigheden, men noget, der opfylder omfattende og forskelligartede behov.