Darden Restaurants Inc (NYSE: DRI) er lidt i rødt her til morgen, selvom det rapporterede et stærkt fjerde kvartal og udsendte optimistisk fremtidig guidance.

Hvorfor er Darden-aktien faldet i dag?

Investorerne er stadig skuffede, fordi selskabet sagde, at dets sammenlignelige salg i fine dining-segmentet faldt med 1,9 %. Alligevel sagde Anastasia Amoroso – Chief Investment Strategist hos iCapital på Yahoo Finance Live :

Darden antyder, at der er en vis svaghed i god middag. Men det store makrobillede er, at forbrugeren har et arbejde og får mere i løn. Den skønsmæssige købekraft er stadig meget for forbrugeren.

Olive Garden, den virksomhed, der udgør omkring 45 % af Dardens samlede salg, noterede en årlig vækst på 4,4 % i samme butikssalg mod 5,0 % forventet.

Darden-aktien er stadig steget mere end 15 % for året.

Darden Restaurants fremtidige vejledning

For regnskabsåret 2024 forudser Darden Restaurants nu mellem $8,55 til $8,85 i justeret indtjening pr.

Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 7,96 dollar per aktie og 11,17 milliarder dollar. iCapitals Amoroso tilføjede:

Der er 1,5 billioner dollars af overskydende besparelser, som forbrugerne stadig har. [Deres] balancer, pengestrømme er i god form. De fortsætter med at prioritere udgifter til mad og drikke. Jeg tror, at dette segment vil forblive stærkt.

Restaurantoperatøren hævede også sit kvartalsvise udbytte torsdag til 1,31 USD pr. aktie – en stigning på 8,0 % fra år til år. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” vurdering på fødevareaktien.

Bemærkelsesværdige tal i Dardens indtjeningsrapport for 4. kvartal

Tjente 315,1 millioner dollars mod 281,7 millioner dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $2,58 til $2,24

Omsætningen steg 7,0 % år-til-år til 2,77 milliarder dollars

Konsensus var 2,54 USD pr. andel af en omsætning på 2,77 milliarder USD

Torsdag sagde Darden Restaurants, at Eugene I. Lee Jr. – dets formand og tidligere administrerende direktør vil trække sig tilbage ved årsmødet i 2023. I sidste uge afsluttede firmaet med hovedkontor i Orlando sit opkøb af Ruth’s Chris Steak House (læs mere).

