AltSignals momentum vokser efter Feds Jerome Powell siger, at krypto har “er kommet for at blive”

AltSignals nyheden i dag er, at projektets forsalg har fået et nyt momentum. Dette sker efter, at kryptovalutaerne er steget midt i kommentarer fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, der har øget den positive stemning på kryptomarkedet.

Markedet er også oppe efter en stigning tidligere på ugen, der hovedsageligt var katalyseret af BlackRocks spot Bitcoin ETF-ansøgning. WisdomTree, Invesco og Valkyrie har siden ansøgt SEC om spot-ETF’er. Krypto har det godt de seneste dage, og nye mønter som AltSignals kunne være store spillere, når investorerne vender blikket mod den næste tyrecyklus.

Fed formand siger, at krypto besidder udholdenhed

Denne onsdag bemærkede Fed-formand Jerome Powell under et valutapolitisk udtalelse i House Financial Services Committee, at krypto besidder “udholdenhed” som aktivklasse.

Powell kommenterede også på stablecoins-markedet og bemærkede, at Fed skal spille en solid rolle i reguleringen og tilsynet med branchen. Men han påpegede, at den amerikanske centralbank betragter stablecoins “som en form for penge.” Bitcoin og de andre kryptovalutaer steg efter kommentarerne.

I den større sammenhæng er SECs retssager mod Binance og Coinbase potentielt indflydelsesrige begivenheder i horisonten, selvom rapporter som denne tyder på, at tingene kunne være bedre. Det makroøkonomiske miljø kunne være en anden faktor, især efter at Fed antydede yderligere renteforhøjelser i de kommende måneder. Men på trods af alle disse faktorer, så antyder indgangen fra Wall Streets finansielle giganter og Powells bemærkninger om, at krypto besidder “udholdenhed ” som aktivklasse, at en større regulatorisk klarhed kunne se krypto udbredelsen nå det næste niveau.

Lignende tiltag indenfor kunstig intelligens, hvor den amerikanske kongres introducerede et lovforslag om AI-regulering i denne uge, er velkomne, da myndighederne forsøger at beskytte forbrugerne. Set på baggrund af disse scenarier, så kunne dette favorisere AltSignals-projektet, som integrerer blockchain-teknologi, kryptovaluta og AI i en platform, der forventes at revolutionere handelsbranchen.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er et projekt, der ser ud til at give både investorer, handlende og krypto fans en chance for at drage fordel af en revolutionerende AI-handelsalgoritme. Dette skyldes, at AltSignals bygger en ny AI-drevet algoritme, der vil tilbydes via ActualizeAI-platformen.

ActualizeAI integrerer kraften indenfor blockchain-teknologi og AI for at give brugerne adgang til et kraftigt handelssignalværktøj med den ekstra fordel ved at investere via det originale ASI-token. Nogle af fordelene ved at holde på ASI inkluderer eksklusiv adgang til ActualizeAI-økosystemet, en medlemsklub, handelsturneringer og DAO-styring. Der er også muligheder for at optjene en passiv indkomst, herunder staking.

Mere af hvad der er muligt med AltSignals kan findes her.

ASI-prisen stiger 25% i næste forsalgsfase

ASI token-forsalget er i øjeblikket åbent og i fase 1, hvor 95% af de tilgængelige tokens allerede er blevet solgt. Dette betyder, at mindre end 5% af de tilgængelige tokens til den nuværende pris på $0,015 er tilbage. Interessen for projektet er stor, som det fremgår af de over $1 million, som de tidlige investorer har investeret indtil videre, og den nuværende fase vil sandsynligvis blive udsolgt på ingen tid.

ASI-prisen vil stige med 25%, når den nuværende fase slutter, hvor tokenets værdi vil være $0,01875. I løbet af denne fase vil AltSignals-teamet forsøge at rejse $1.171.875. I alt vil forsalget have fire faser, og ASI-prisen vil stige til $0,02274 i sidste fase.

Vigtigste milepæle i AltSignals køreplan

AltSignals sigter mod at rejse $5.480.600 ved udgangen af forsalget, hvor midlerne vil gå til udvikling og lancering af ActualizeAI. Ifølge deres køreplan vil tokenet gå live på markedet i 3. kvartal. Holdet vil også automatisere den nuværende AltAlgo-handelsalgoritme og lancere ActualizeAI Pass NFT Marketplace i samme kvartal.

Governance og ActualizeAI Beta-versionen forventes i 4. kvartal 2023, mens ALPHA-lanceringen og live-handel forventes i 1. kvartal 2024. I 2. kvartal 2024 vil AltSignals lancere deres mobilapplikation og tilføje 2-klik onboarding.