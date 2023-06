Fin 50-indeksanalyse, da Adani-aktien falder igen

Nifty 50- indekset trak sig i fredags, da investorerne reflekterede over referaterne fra Reserve Bank of India (RBI). Indekset trak sig tilbage til et lavpunkt på 18.715 INR, hvilket var et par point under det højeste niveau på 18.888 INR. På trods af faldet ligger indekset fortsat omkring 11 % over det laveste niveau i år.

Indiske aktier trækker sig tilbage

RBI er ligesom andre globale centralbanker begyndt at være forsigtige ved at sætte renten på pause. I sin seneste beslutning besluttede RBI at lade renten være uændret for anden måned i træk. Det citerede det faktum, at inflationen og den økonomiske vækst var aftagende.

Der er dog tegn på splittelse blandt RBIs politiske beslutningstagere. Nogle medlemmer mener, at flere stramninger er nødvendige, mens andre mener, at flere stigninger vil føre til et langsommere økonomisk opsving. I en erklæring sagde et udvalgsmedlem, at pengepolitikken var “farligt tæt på niveauer, hvor den kan påføre økonomien skade.” Et andet medlem sagde:

“Forpligtelse til et sådant regime (inflationsmålsætning) involverer kun at tilpasse den nominelle reporente med forventet inflation. Det kræver ikke, at den nominelle repo holdes højere i længere tid.”

De fleste Nifty 50 vælgere var i minus i fredags. Adani Enterprises aktiekurs faldt med mere end 6,58%, efter at amerikanske regulatorer begyndte at granske virksomheden. Undersøgelsen udføres af Securities and Exchange Commission (SEC) og US Attorney’s Office i New York. Dette forklarer også, hvorfor Adani Ports & SEZ-aktierne også faldt med mere end 4 %.

Andre bemærkelsesværdige underperformere i indekset var Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life og Titan Companies. Indiske bankaktier som Axis Bank, SBI og ICICI Bank faldt også hårdt fredag.

Disse tab blev opvejet af gevinster i et antal Nifty 50-bestanddele. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints og HDFC Bank steg med omkring 1%.

Fin 50 indeks prognose

Pænt diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Nifty-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Den har mødt en del modvind efter at have ramt det vigtige modstandspunkt på ₹18.888, det højeste punkt den 30. november.

Dette er en vigtig pris, da indekset har dannet et unikt mønster. Nogle analytikere mener, at dette mønster er en dobbelttop, hvilket er et bearish tegn. Andre ser det som et kop- og håndtagsmønster, som er en fortsættelsesindikator.

Derfor, som jeg skrev her , skal Nifty 50-indekset bevæge sig over dette niveau for at bekræfte den bullish trend. Hvis dette sker, vil det næste psykologiske niveau at se på 19.000 INR.

