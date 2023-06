Forudsigelse af smarte 50- og Sensex-indekser: endnu en forhindring at rydde

Nifty 50- indekset svæver tæt på sit rekordhøje niveau, mens indiske aktier, inklusive Adani Enterprises, får et comeback. Indekset, som består af de bedste indiske blue-chip-selskaber, handlede til ₹18.560, et par point under dets rekordhøje niveau på 18.888 INR. På samme måde handlede Sensex- indekset til ₹62.637, lidt under rekordhøjden.

Adani Enterprises-aktien stiger

Nifty 50- og Sensex-indeksene klarer sig godt, hjulpet af Adaani Enterprises. Efter at være faldet til et lavpunkt på 1.015 INR i februar, er Adani Enterprises aktiekurs steget med mere end 148 %. Andre komponenter i Adanis konglomerat som Ports, Total Gas og Transmission er alle vendt tilbage.

Disse aktier har klaret sig godt for nylig, fordi undersøgelser af virksomheden af indiske regulatorer ikke gav nogen væsentlig information. I maj tegnede den finansielle regulator i landet et blankt i sin undersøgelse af udenlandske forbindelser. Adanis stærke præstation er i tråd med den forudsigelse, jeg skrev i denne artikel.

Der er andre virksomheder, der har hjulpet med at skubbe Sensex- og Nifty-indekset op i år. Tata Motors, Jaguar Landrovers moderselskab, er steget med 38 % i år. Andre bilproducenter som Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra og Eicher er alle steget med over 10% i år.

For Sensex-indekset er de bedste resultater i år ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India og Maruti Suzuki. Alle disse aktier er steget tocifret i år.

Der er to hovedårsager til, at indiske aktier stiger i vejret i år. For det første reagerer virksomhederne på den stærke indiske økonomi. De seneste data viser, at økonomien voksede med 6,1 % i 1. kvartal, og analytikere mener, at den vil vokse med omkring 6,5 % i år. Denne vækst vil gøre det til den bedst præsterende store økonomi.

For det andet stiger Nifty 50- og Sensex-indeksene i takt med andre globale indekser som Nasdaq 100, Dow Jones og S&P 500.

Fin 50 indeks prognose

Fint 50-diagram af TradingView

Nifty 50-indekset har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Nu nærmer det sig det vigtige modstandspunkt på ₹18.888, dets rekordhøje. Indekset er hoppet over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

Det vigtigste er, at indekset ser ud til at danne et kop- og håndtagsmønster, hvilket normalt er et tegn på en bullish fortsættelse. Derfor vil flere gevinster blive bekræftet, hvis prisen formår at bevæge sig over den øvre side af koppen til ₹18.888.

Sensex indeks prognose

Sensex-diagram af TradingView

Historisk set har Nifty 50-indekset haft en tæt sammenhæng med Sensex. Som vist ovenfor har indekset også dannet, hvad der ligner et kop- og håndtagsmønster. På samme måde forbliver det over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det overkøbte niveau på 70.

Derfor vil flere gevinster blive bekræftet, hvis prisen overskrider den vigtigste hindring ved ₹63.601. Hvis du bevæger dig over det niveau, vil det ugyldiggøre det dobbelt-top-mønster, der også er dannet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer