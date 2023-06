Shiba Inu Burn Twitter-konto suspenderet på grund af bekymringer om gennemsigtighed

I en uventet udvikling i cryptocurrency- samfundet mistede Shiba Inu sin brændte Twitter-konto (Shibburn). Begivenheden har tiltrukket sig opmærksomhed, da kontohaverne taggede den nye Twitter-chef Linda Yaccarino og Elon Musk og bad om en løsning.

Dear @TwitterSupport, @TwitterDev, @elonmusk, @lindayacc



Our Twitter app was suspended a few hours ago, and we strongly believe this to be a mistake. A message on the Developer Portal states that our app has violated Twitter Rules and policies. It also mentioned that an email… — Shibburn (@shibburn) June 24, 2023

Shibburns Twitter-konto suspenderet

Indehaverne afslørede, at udviklerportalens besked erklærede, at deres konto overtrådte Twitters politikker og regler. De tilføjede, at de har mødt udfordringer med at nå ud for at støtte.

Shiba Inus brænde Twitter-konto var afgørende for tilhængere, da den tilbød konstante opdateringer om tokens ødelagt i meme-møntens økosystem. Afbrænding af aktiver er afgørende, da det gør kryptoen knap, hvilket øger efterspørgslen. For eksempel viser invezz.com- nyheder, hvordan markedsaktører kan bruge burnto-prognoser for potentielle prisbevægelser for SHIB-prisen.

Shibburn har tiltrukket en betydelig tilhængerskare inden for kryptovaluta-området for sine opdateringer om SHIB-forbrændingshastigheder. Men de gik pludselig offline, og deres seneste tweet beder om støtte og løsning, og taggede CEO Linda Yaccarino og Elon Musk.

Hverken Linda eller Musk har indtil videre reageret.