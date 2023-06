“En ny fase” – Analytiker udsender imponerende Aave, Uniswap, Filecoin, Bitcoin forudsigelse

Kryptovalutapriserne fortsatte med at brøle tilbage i weekenden, da investorerne fortsatte med at købe dykket. Bitcoin, den største mønt i branchen, sprang til et års højde på over $31.000. I alt sprang den samlede markedsværdi for alle digitale valutaer over 1,18 billioner dollars, mens BTC har slået Nasdaq 100 og Dow Jones-indeksene i år.

Krypto går ind i en ny fase

Det nuværende kryptorally er hovedsageligt på grund af handlinger fra store aktører i den finansielle industri, der omfavner kryptovalutaer. Firmaer som Blackrock, Invesco og WisdomTree har alle ansøgt om en spot Bitcoin ETF. Analytikere mener, at SEC vil tillade fonden af Blackrock, da firmaet er et af de mest forbundne virksomheder på Wall Street.

Endnu en vigtig kryptonyhed var lanceringen af EDX Markets, en ny kryptobørs bakket op af Schwab, Citadel og Fidelity. Som jeg skrev her , tilbyder denne børs ikke-depottjenester til institutionelle og individuelle investorer. De tre bagmænd er nogle af de mest sofistikerede spillere på Wall Street, hvor Citadel er den største market maker i landet.

Derfor, når Bitcoin er på et tyremarked, mener nogle analytikere, at det kan fortsætte med at stige i et stykke tid. Desuden er det ved at bevæge sig over $30.000 et tegn på, at der er investorer på markedet, der er villige til at afgive højere bud.

Det vigtigste er, at Bitcoin krydsede det dobbelte topniveau på $30.900. Dette betyder, at det ugyldiggjorde den bearish-tese forårsaget af dette mønster. I et notat beskrev Strahinja Savic fra FRNT Financial dette som en ny fase og sagde:

“Et vedvarende træk over 31.000 USD ville signalere, at vi går ind i en ny fase, hvor markedsdeltagere begynder at genprise noget af den tidligere regulatoriske angst. På trods af, hvad der kommer til at fremstå som antagonistisk retorik fra nogle regulatorer, har bitcoin-spot ETF-applikationerne forstærket opfattelsen af, at institutioner forbliv interesseret i krypto.”

Forsigtighed er berettiget

Hvis dette synspunkt bekræftes, betyder det, at Bitcoin-prisen kan fortsætte med at stige i de kommende uger. På grund af den kryptokorrelation, der findes i kryptoindustrien, vil andre altcoins som Aave, Uniswap, Synthetix og Filecoin også fortsætte med at stige. Det samme gælder for Coinbase-aktier og andre kryptomineaktier som Hut 8 Mining, Argo Blockchain og Marathon Digital.

Alligevel er der brug for forsigtighed. For det første skete dette træk over $31.000 i et miljø med lavt volumen, hvilket signalerede, at det kunne være et falsk udbrud.

Den anden store risiko er, at Bitcoin ser ud til at danne et bearish divergensmønster. Som vist nedenfor har Relative Strength Index (RSI) og den Stokastiske Oscillator dannet dette divergensmønster på 4H-diagrammet. Dette er et signal om, at prisen kan trække sig tilbage i de kommende dage.

