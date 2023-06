Nio aktiekursprognose: “Den skal omkalibrere sin strategi”

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs er forblevet under pres, da den kinesiske “Tesla-morder” står over for adskillige modvind i sine operationer. Aktierne er faldet i de seneste tre dage og svæver tæt på sit laveste niveau i år. Nio-aktien er faldet med mere end 87% fra det højeste niveau nogensinde.

Tesla-morderen snubler

Nio er et af de mange kinesiske elbilselskaber, der blev populære for at udfordre Tesla, den største bilproducent i verden. Virksomheden var elsket på grund af dens højkvalitetsvirksomheder, der solgte for en brøkdel af, hvad Tesla gjorde.

For nylig har Nio dog mødt betydelig modvind, efterhånden som det kinesiske marked bliver mere konkurrencedygtigt. Virksomheden har set antallet af leverancer af køretøjer falde i de seneste par måneder. Den leverede 6.155 grøntsager i maj, hvilket bringer års-til-dato-leverancerne op på over 43,8k. Det har leveret over 333.000 køretøjer kumulativt.

De seneste data viser, at virksomhedens leverancer falder. Som et resultat besluttede virksomheden at skære priserne ned tidligere på måneden. Det sænkede priserne med omkring 4.200 dollars, hvilket vil påvirke dets allerede tyndere marginer. Disse nedskæringer var en afspejling af, at virksomhedens vækst aftager i et hurtigt tempo. Nio satser nu på sin nyligt lancerede ES6, en ny SUV, som man håber vil tiltrække flere købere i år.

Den anden vigtige nyhed var, at virksomheden rejste kontanter fra et selskab ejet af Abu Dhabis regering. Det rejste 738 millioner dollars, hvilket gav virksomheden en ejerandel på 7%. Fundraisingen var vigtig, fordi virksomhedens likvide midler har været svindende. Det havde $2,88 milliarder i december og $2,1 milliarder i juni i år.

Alligevel møder virksomheden mere modvind end medvind. For eksempel er den kinesiske økonomi aftagende, og der er bekymring for, om ES6 vil sætte skub i salget. Det er også uklart, om batteriskifteskiftet vil øge dets afkast. I en note sagde en analytiker hos Sina Auto Insights:

“Prisnedsættelser bør midlertidigt øge salget, men NIO bliver muligvis nødt til at omkalibrere sin produkt- og prisstrategi.”

Nio aktiekursprognose

NIO-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Nio-aktien har bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Den har holdt sig under $10 i flere måneder, og aktien slentrer på 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Samtidig er ATR (Average True Range) fortsat med at falde.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil forblive i dette interval i de kommende dage og derefter falde til støtten på $7,23, hvilket er omkring 15% under det nuværende niveau. Et træk over modstandspunktet ved $10 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

