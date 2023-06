Russell 2000: Bitcoin-minedrift og AI-aktier er topvindere i 2023

Russell 2000- indekset har slettet nogle af de gevinster, der blev opnået tidligere på måneden, da investorer vurderer virkningen af Federal Reserves beslutninger. Indekset trak sig tilbage til et lavpunkt på $1.838, et par point under den månedlige højeste på $1.906. Det er fortsat omkring 8 % over det laveste niveau i år.

Bedste Russell 2000 indeksaktier

Copy link to section

Russell 2000 og iShares 2000 ETF’erne har haft nogle topmovers i år. Bitcoin-mineaktier Cipher Mining, Marathon Digital og Riot Platforms har været de bedst præsterende aktier i indekset i år. De er alle steget med mere end 240 % i år, hjulpet af Bitcoins stærke præstation, som er steget med over 100 % fra de laveste niveauer i december.

I mellemtiden virksomheder inden for kunstig intelligens og kvantecomputersektorer, har også klaret sig godt. C3.ai, der leverer AI-løsninger til virksomheder, har oplevet sit aktiespring med 211% i år. Investorer mener, at virksomheden vil være en stor fordel, da verden omfavner AI i deres operationer.

IonQ, som jeg skrev om her , er også steget med over 190% i 2023, da investorer øger deres indsatser på kvanteberegning. Dette er en industri, der har en tæt sammenhæng med kunstig intelligens-industrien.

Root Inc er en anden bemærkelsesværdig vinder i Russell 2000-indekset, efter at have vundet med over 170%. De fleste af disse gevinster skete i sidste uge, da spekulationer om et buyout dukkede op. Andre toppræsterende i indekset er Selectquote, Redfin, Skywest og Microstrategy. Sidstnævnte er hoppet på grund af sin eksponering for Bitcoin.

Top Russell 2000 faldere i 2023

Copy link to section

Der har været flere store efternøler i Russell 2000-indekset i år. Mullen Automotive, som er et elektrisk køretøj virksomhed, jeg har dækket før, er den dårligste performer efter at have mistet over 97% af sin værdi. Andre elbilselskaber som Lordstown Motors og Canoo er alle faldet med over 90 %. Disse virksomheder brænder kontanter, hvilket fører til eksistentielle risici.

Wheels Up, et velkendt charterselskab for private jetfly og helikoptere, er styrtet ned med over 95 % i år, da efterspørgslen efter dets tjenester aftog. Det har også set dens likviditetsreserver falde i de sidste par måneder.

Andre bemærkelsesværdige efternøler i Russell 2000-indekset er blandt andre Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird og Digital Turbine.

Når jeg ser fremad, formoder jeg, at Russell-indekset og dets medfølgende ETF vil halte efter S&P 500 og Nasdaq 100 på grund af deres fokus på store virksomheder som Amazon og Apple.