Da Lordstown Motors kollapser, kan Mullen Automotive, Canoo være den næste

Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) blev det første elektriske køretøj virksomhed til at indgive en konkursbegæring. Virksomheden har kæmpet for at rejse kapital og bygge sine lastbiler, efter Foxconn trak sig ud af sit partnerskab.

Elbilfirma kollapser

Lordstown Motors er et elbilfirma, der forsøgte at bygge lastbiler i Detroit. Virksomhedens forretningsmodel var forholdsvis let. Det ville gøre forskningen og sælge det lastbiler. I stedet for at fremstille ville Lordstown samarbejde med Foxconn, den gigantiske taiwanske producent, der ville bygge sine køretøjer. Det er samme model, som Fisker har brugt.

At bygge elbiler fra bunden er en meget dyr proces, som det fremgår af de enorme summer, som virksomheder som Tesla, Rivian og Lucid Motors har brugt i de sidste par år. I Lordstown Motors tilfælde brugte virksomheden over 15,6 millioner dollars i 2019 og 102 millioner dollars i 2020. Dets udgifter voksede til over 275 millioner dollars i 2022.

Som et resultat løb dens kontanter op. Den sidste rapport viste, at dets kontante og kortsigtede investeringer faldt til $176 millioner. På det tidspunkt kritiserede selskabet Foxconn for ikke at give det de midler, det havde lovet i 2022.

Lordstowns konkurs var let at forudsige. I denne artikel Jeg skrev i maj, jeg advarede om, at aktierne ville falde til nul, da dens likviditetsreserver faldt.

Lordstown Motors vs Mullen Automotive, Canoo aktier

Mullen Automotive og Canoo kunne være de næste

Lordstown Motors vil ikke være det eneste elbilfirma, der går konkurs i år. Som jeg har advaret før, kan Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) og Canoo også kollapse, når likviditeten bliver tyndere.

Mens Mullen Automotive har startet leverancer af køretøjer, synes dens balance utilstrækkelig til at understøtte virksomhedens drift. Den sidste rapport viste, at virksomheden havde over $60,3 millioner i kontanter og kortsigtede investeringer. Det havde også over $14,8 millioner i kreditorer og $121 millioner i samlede kortfristede forpligtelser.

Sammenlign nu disse tal med virksomhedens kvartalsvise udgifter. Mullen Automotive havde over $67,9 millioner i driftsudgifter i første kvartal og $73,6 millioner i det foregående kvartal. Derfor, selvom virksomheden reducerer omkostningerne og begynder at modtage indtægter, bliver den nødt til at rejse kapital snart.

Canoo er et andet uroligt elbilfirma, der også kan gå konkurs. Det seneste kvartal viste, at virksomheden havde over 81,5 millioner dollars i udgifter, et fald fra de tidligere 83,2 millioner dollars. Det har brugt næsten en milliard dollars siden 2022.

Sammenlign nu dette med dets kassebeholdninger. Canoo sluttede kvartalet med mindre end 10 millioner dollars ned fra over 40 millioner dollars i 4. kvartal. Derfor skal virksomheden rejse penge, hvilket er hårdt, da aktien er styrtet med 83 % i år.

