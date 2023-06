Delta Air Lines løfter udsigterne til ‘ingen tegn på svigt’ i efterspørgslen

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) er i fokus i dag efter at have hævet sin guidance for det nuværende finansielle kvartal.

Delta Air Lines’ indtjeningsforventning for 2. kvartal

Copy link to section

Luftfartsselskabet forudser nu, at dets justerede indtjening pr. aktie vil falde mellem $2,25 til $2,50 i 2. kvartal. I et interview med CNBC i morges sagde CEO Ed Bastian:

Efterspørgslen er uden for kæderne. Jeg tror, at andet kvartal bliver den højeste indtjening i andet kvartal i vores historie. Vi tror, vi er inde i et opsving på flere år. Der er ingen tegn på opsving.

Delta Air Lines skal efter planen rapportere sit regnskabsresultat for andet kvartal den 13. juli. I skrivende stund er dets aktier steget omkring 35 % i forhold til starten af året.

Delta Air Lines øger udsigterne for frit cash flow

Copy link to section

Delta Air Lines forventer nu at tjene $6,0 per aktie (justeret) i år.

Tirsdag hævede den også sine udsigter for helårets frie pengestrøm fra $2,0 milliarder til $3,0 milliarder. Ifølge den administrerende direktør:

Vi har talt om, at skiftet mellem varer og tjenester begynder at vende tilbage. Vi er stadig i midten af dette skift. Jeg tror, det vil tage flere år, før det begynder at normalisere sig.

Firmaet med hovedkontor i Atlanta ønsker at generere omkring 10 milliarder dollars i frit cash flow mellem nu og 2025. Det genoptog kvartalsvis udbytte tidligere på måneden.

Er der yderligere opad i Delta Air Lines aktie?

Copy link to section

Delta Air Lines hævede også sine udsigter for omsætning pr. ledige sædemile i år til 18% mod op til 17%, som det havde styret tidligere.

Flyselskabets aktie er stadig faldet næsten 30% i forhold til præ-pandemi. Men administrerende direktør Bastian sagde tirsdag:

Vores lager var $6 i 2009. Vi nåede op på $60 i 2019. Vi har gjort det før. Vi vil gøre det bedre denne gang på grund af balancens styrke, kvaliteten af mærket og de investeringer, vi foretager i det digitale.

Han er også optimistisk med hensyn til byttet til flere premium-sæder. Præmieomsætningen forventes at udgøre 35% af den samlede omsætning i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer