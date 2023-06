Er Cresco Labs aktie et godt cannabisfirma at købe?

Cannabisaktier har haltet det bredere marked i år. Global X Cannabis ETF (POTX)-aktien er faldet med næsten 405 i år, mens S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene er steget med tocifrede i år. Cresco Labs (NASDAQ: CRLBF) aktiekurs er faldet med 15 % i år og med mere end 41 % i de seneste 12 måneder.

Beskedne forbedringer

Cresco Labs er en canadisk virksomhed, der har enorme aktiviteter i USA. Virksomheden driver detailbutikker i nøglestater, hvor folk kan købe diverse cannabisprodukter. I 2020 lancerede det Sunnyside, en e-handelsplatform, hvor folk kan shoppe kapsler, vapes, koncentrater, spiselige varer, blomster og andre produkter.

Sunnyside er i kraftig vækst. I det seneste kvartal steg dets kumulative salg til over 1 milliard dollars for første gang registreret.

Cresco Labs omsætning i kvartalet kom på 194 millioner dollars, et fald på 3 % i forhold til det foregående kvartal. Det tilskrev dette fald til Illinois, hvor væksten er aftaget i de sidste par måneder. Virksomheden sluttede kvartalet med $90 millioner i kontanter. Det arbejder også på at forbedre sit forbrug i et forsøg på at reducere sine pengestrømme.

Cresco Labs har forbedret sin drift. I 2022 steg omsætningen til over $824 millioner, mens dets samlede tab faldt med over $100 millioner til $212 millioner. Analytikere mener nu, at selskabet vil gå i balance i 2025.

Derfor, mens virksomheden taber penge, klarer den sig bedre end andre cannabisvirksomheder som Cronos Group og Canopy Growth. Jeg tror på, at Sunnysides e-handelsplatform vil være med til at understøtte denne vækst.

Den største risiko for Cresco Labs er købet af Columbia Care, en virksomhed, hvis vækst har været træg. Columbias omsætning kom på 125 millioner dollars i sidste kvartal. Det tabte mere end 36 millioner dollars i løbet af kvartalet.

Cresco Labs aktiekursudsigt

Cresco Labs-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Cresco Labs aktiekurs har bevæget sig sidelæns siden april. Det har holdt sig lidt over det laveste niveau for år til dato på $1,38. Aktien har også holdt sig under det vigtige modstandspunkt på $1,95, det højeste punkt den 25. maj. Som et resultat svæver det i nærheden af 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Cresco Labs aktiekurs forbliver kraftigt under det højeste niveau nogensinde, mens MACD bevæger sig under det neutrale punkt. Derfor er udsigterne for aktien neutrale, og jeg forventer, at den forbliver i dette interval et stykke tid.

En pause under støtten på $1,38 vil signalere, at der er flere sælgere på markedet. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $1. På bagsiden vil et træk over modstandspunktet ved $1,95 signalere, at der stadig er flere købere tilbage.

