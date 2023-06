SNDL, Tilray aktiekursprognose: plot tykkere for cannabisaktier

Cannabisaktier er i problemer, da investorer stiller spørgsmålstegn ved deres løbende bekymringsrisici. De fleste af dem er dykket med tocifrede i år, efterhånden som deres konkursrisici stiger. SNDL (NASDAQ: SNDL) aktiekurs er faldet med over 38% i 2023, mens Tilray (NASDAQ: TLRY) aktier er faldet med over 41%. I samme periode er Nasdaq 100-indekset steget tocifret.

TLRY og SNDL er pengeforbrændingsanlæg

De fleste cannabisvirksomheder har været pengebrændere i de sidste par år. Tilray Brands, en af de største aktører i branchen, lavede et nettotab på over 1,78 milliarder dollars i de seneste fire kvartaler. Det havde tidligere tabt over 434 millioner dollars i sit sidste regnskabsår. Disse tab er steget, selvom virksomhedens omsætningsvækst fortsatte.

I det seneste kvartal sagde Tilray, at dens omsætning steg lidt til 154,2 millioner dollars, mens bruttooverskuddet steg til 11,7 millioner dollars. Selskabet håber at vende pengestrømmen positivt senere i år, som vi skrev her. Tilray Brands samlede markedsværdi er styrtet fra over 9 milliarder dollars i 2021 til lidt over 1 milliard dollars i dag.

I mellemtiden har SNDL også set sit samlede markedsværdi falde fra over $4 milliarder til omkring $325 millioner. Dets økonomi viser, at virksomhedens indtægter steg fra over $49 millioner i 2019 til $663 millioner i TTM. Selvom dette er en imponerende vækst, er tabene også vokset i denne periode. Nettotabet steg til $273 millioner i TTM.

SNDL’s likviditetsreserver svinder ind. Den sidste rapport viste, at den havde over $182 millioner i kontanter og kortsigtede investeringer ned fra $510 millioner i 2021. I modsætning til andre cannabisaktier har SNDL ingen gæld.

Udfordringen for TLRY og SNDL Growers er, at efterspørgslen ser ud til at vokse i et langsommere tempo end forventet. Samtidig har føderal lovgivning om marihuana i USA fundet modstand blandt republikanerne, hvilket skaber usikkerhed.

Tilray aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at TLRY aktiekursen har været i en stærk bearish trend i et stykke tid. Det passerede for nylig det vigtige støtteniveau på $2,58, det laveste punkt i september sidste år. Aktierne forbliver under alle glidende gennemsnit, mens den daglige volumen er trukket tilbage. Det har ikke formået at udfylde det nedadgående hul, der skete i marts efter dets svage resultater.

Derfor vil Tilray-aktien fortsætte med at falde, efterhånden som sælgernes mål bevæger sig under $1 i de kommende måneder.

SNDL aktiekursanalyse

SNDL aktiekursen har været i et frit fald i et stykke tid. Dette kollaps har ført til lavere mængder, da mange cannabisinvestorer har forladt skibet. Aktierne har bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit og den afgørende støtte til $1,29. Derfor er udsigterne svage, da bekymringerne for branchen fortsætter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer