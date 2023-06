H&M-aktien springer 20% på boost til profit og en ‘god start’ på 3. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

H&M Group (STO: HM-B) sprang omkring 20% torsdag efter at have rapporteret et boost til overskuddet i sit andet regnskabskvartal.

Hvorfor er H&M ellers på lager i dag?

Detailaktien bliver også belønnet, fordi ledere afslørede en 10% år-til-år stigning i salget mellem 1. juni og 27. juni i lokale valutaer. Ifølge Helena Helmersson – administrerende direktør for H&M:

Sommerkollektionerne er blevet godt modtaget og tredje kvartal er kommet godt i gang. Betingelserne for øget vækst og lønsomhed udvikler sig fortsat i en gunstig retning.

Den svenske modeforhandler forventer en lille stigning i sine omkostninger til nedskæringer i forhold til salget i tredje kvartal.

I skrivende stund er H&M-aktien steget omkring 60 % i forhold til starten af 2023.

Øjebliksbillede af indtjeningen for H&M Q2

H&M rapporterede en årlig vækst i salget på 6,0 % til SEK 57,62 milliarder ($5,31 milliarder). Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningspressemeddelelsen inkluderer SEK 3,3 milliarder i nettoresultat mod forventet SEK 2,89 milliarder.

Driftsmarginen faldt 100 basispoint til 8,2% på grund af højere råvare- og fragtomkostninger. På den positive side var lagerbeholdningen dog på 16,7 % mod 19,2 % for et år siden. Som reaktion på det sagde Bryan Garnier-analytiker Cedric Rossi:

Jeg var virkelig overrasket over at se, at H&M, uden nogen højere salgsfremmende aktivitet – fordi nedskæringer var på linje med sidste år – reducerede sin lagerposition.

Den multinationale tøjvirksomhed sigter stadig efter 2,0 milliarder SEK i årlige omkostningsbesparelser og driftsmargin på 10 % i 2024, da dets effektivitetsprogram fortsætter med at udvikle sig med høj intensitet. H&M-aktien giver i øjeblikket et udbytte på 3,49 %.