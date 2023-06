Storbritanniens skelsættende krypto-, stablecoin-lov underskrevet i loven

Det Forenede Kongerige har officielt anerkendt krypto- og stablecoins som reguleret aktivitet, efter at King Charles godkendte loven om Financial Services and Markets (FSMB).

Den 19. juni, som rapporteret her, godkendte House of Lords – det britiske parlaments øverste kammer – FSMB, hvilket satte lovforslaget et skridt væk fra at blive lov. Dette trin var Royal Assent, en sidste fase af lovfremstilling i Storbritannien, hvor et lovforslag vedtaget i parlamentet officielt underskrives i en lov.

Andrew Griffith, økonomisekretær for finansministeriet, kommenterede :

“2023 har vist sig at være et bannerår for at reformere vores finansielle tjenester. Denne skelsættende lovgivning giver os kontrol over vores regelbog for finansielle tjenesteydelser, så den understøtter britiske virksomheder og forbrugere og driver vækst. Ved at ophæve gamle EU-love i Bruxelles vil det låse op for milliarder i investeringer – kontanter, der kan låse op for innovation og vækste økonomien.”

Loven giver tilsynsmyndighederne tilsynsbeføjelser

FSMB blev introduceret i juli 2022 og søgte at bringe krypto under reguleret finansiel aktivitet. Lovforslaget klassificerer også stablecoins som en del af betalingssystemet. [ Læs mere ;]

I dag, torsdag den 29. juni 2023, opfyldte King Charles den proceduremæssige pligt, der gør Financial Services and Markets Act 2023 til den vejledende lov for regulatorer. Loven, der inkluderede vigtige ændringer som denne under debatten, giver regulatorer som Financial Conduct Authority tilsynsbeføjelser over krypto- og stablecoins i landet.

Samt FCA vil UK Treasury, Bank of England og Payments Systems Regulator have beføjelser til at formulere og håndhæve vigtige regulatoriske retningslinjer for industrien.

Det Forenede Kongeriges finansministerium, Financial Conduct Authority, Bank of England og Payments Systems Regulator vil snart være i stand til at indføre og håndhæve regler for at regulere sektoren. Regler omkring overvågning af krypto som reguleret aktivitet forventes inden for de næste 12 måneder.

Storbritanniens skelsættende kryptolov kommer en måned efter, at EU formelt vedtog sin Markets in Crypto-Assets (MiCA) Act, som tilbyder omfattende kryptoregulering. Forordningen træder i kraft i 2024.