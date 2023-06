Bitcoin ryster, efter at SEC siger, at de seneste Bitcoin ETF-ansøgninger er utilstrækkelige

United States Securities and Exchange Commission (SEC) har sagt, at de spot Bitcoin ETF-applikationer lavet af asset management-giganter som BlackRock (NYSE: BLK) og Fidelity er forvirrende og ufuldstændige.

Nyheden har fået Bitcoin (BTC)-prisen til at falde kraftigt fra et dagligt maksimum på $31.256,86 til et lavpunkt på $29.600,28. Prisen har dog siden vist nogle tegn på en langsom bedring, da den har fundet vej tilbage over $30K. På pressetidspunktet handlede den til $30.530,57.

BTC price after the SEC rejected the ETF applications

Seneste Bitcoin ETF-applikationer

Asset management-titaner, herunder BlackRock og Fidelity, blandt andre, havde indsendt deres ansøgninger om spot Bitcoin-børshandlede fonde (ETF’er) gennem Nasdaq og Cboe Global Markets.

Desværre har SEC afvist ansøgningerne, fordi de var utilstrækkelige, hvilket nødvendiggjorde et øjeblikkeligt behov for revision. I løbet af de sidste par år har bureauet afvist en række Bitcoin ETF-ansøgninger på grund af disse mangler.

SEC har langvarige bekymringer om mulige svig og markedsmanipulationssårbarheder, som har ført til, at dette mønster af afvisninger konsekvent er foretaget. Faktisk afviste SEC en Fidelity-ansøgning i januar 2022 og hævdede, at ansøgningen ikke overholdt etablerede standarder, der skulle modvirke uærlig og manipulerende praksis.

I et forsøg på at holde vilkårene lige, har en streng overholdelse af regler til formål at beskytte investorer og offentligheden.

Andre kapitalforvaltere som Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management og Valkyrie blev også påvirket af SEC’s seneste vurdering. Ifølge et tweet af Eric Yakes havde Wall Street-virksomheder for 15 billioner dollars ansøgt om spot Bitcoin ETF’er.

Som svar på SEC’s igangværende kritik har disse organisationer enten opdateret eller genaktiveret deres spot Bitcoin ETF-applikationer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.