Chancers forsalg ved $400k, da spot BTC-eufori rammer kryptomarkederne

Knap to uger siden lanceringen af et forsalg for at indlede en blockchain-baseret prædiktiv markedsapplikation, har Chancer rejst $399.277 fra investorerne. Tokenet, der går til $0,01 BUSD, har tiltrukket efterspørgsel på grund af den nye forretningsmodel centreret om peer-to-peer-væddemål. Med prisen sat til at stige til $0,011 BUSD i den næste forsalgsfase, så ser investorerne en enorm mulighed for at gå tidligt ind før et potentielt eksplosivt træk. Men er en investering i $CHANCER egentlig det værd?

Spot Bitcoin ETF øger efterspørgslen på krypto

Selvom Chancers flash-forsalg er et vidnesbyrd om dets sunde økosystem, så kunne stemningen også stamme fra resten af markedet. Bitcoin forsøger at bryde over $30.000-barrieren, mens Ethereum finder tilbage til $1.900. De to førende kryptovalutaer betragtes ofte som temposættere og barometre for resten af sektoren.

Mere specifikt afspejler BTC-pristendenserne forventningerne om, at SEC vil give efter for presset og acceptere en spot Bitcoin ETF. Fidelity er den seneste til at udtrykke ønsket om at ansøge om en plads i Bitcoin ETF, mens BlackRock tidligere har taget skridtet.

De nuværende BTC-pristendenser er ikke vejledende for de fremtidige resultater, da markedsusikkerheden endnu ikke er afklaret. Det tyder dog på, at investorerne endnu ikke er færdige med krypto. De fokuserer især på tokens med potentiale til at foretage store bevægelser på markedet, og især dem, der lanceres lige nu. $CHANCER kunne drage fordel af denne stemning.

Derfor ændrer Chancer betting verdenen

Tænk lige over dette; Hvis du deltager i væddemål, så er du begrænset til, hvad bookmakeren har leveret, og du skal derfor spille efter deres odds og regler. Chancer ændrer på dette. I stedet for at deltage i et væddemålsmarked skabt af bookmakere, kan du oprette dit eget P2P-marked og satse via det.

Du inviterer derefter nogle ligesindede til dit væddemålsmarked eller slutter dig til deres, hvor du kan forudsige og vinde præmier. Det spændende ved Chancer er, at investorerne kan satse på næsten alt under solen via en decentraliseret platform.

Er Chancer en gambling- eller investeringsplatform?

Selvom Chancer har betting elementer, så er dette ikke en gambling platform. Det er en platform for investorer til at engagere sig i P2P-prædiktive markeder og tjene belønninger og passiv indkomst. Evnen til at skabe adskillige live-markeder, der stemmer overens med brugerens interesser, gør Chancer til en ideel investeringsplatform.

Udover væddemålsrelateret indtjening kan investorerne også stake $CHANCER for at optjene en passiv indkomst. Indsatte tokens øger likviditeten på platformen, hvilket giver investorerne mulighed for at gå ind og ud af handelspositioner.

Der er markedsskabende belønninger forbundet med at skabe Chancer-markeder, hvilket inciterer investorerne til at fortsætte med at bygge platformen. Investorerne tjener også ved at dele Chancer med andre gennem en Share2Earn-funktion.

Er Chancer indstillet til en prisstigning på 1.000% i 2023?

Væddemål er en enorm branche med den stigende teknologiudbredelse, der tager den til nye niveauer. Chancer går ind i sektoren, men gør det anderledes end sine rivaler. Derfor er potentialet for platformen og dets originale token enormt.

1.000% for 2023 kunne være meget ambitiøst, selvom dette dog kunne blive ramt afhængigt af efterspørgslen efter børsnoteringen på Uniswap i 3. kvartal. En dobbelt prisstigning ville være en realistisk prognose for 2023. Der er dog ingen grænse for $CHANCER fremover, da andre tokens nemt er steget med lignende marginer. Derfor er en 10x prisstigning realistisk i 2024.

Er det det rigtige tidspunkt at investere i $CHANCER

$CHANCER er i sit første forsalgs stadie, hvor prisen er på sit laveste. Dette betyder, at et køb nu kunne være den bedste chance for at ride med på potentielle prisstigninger før de næste faser af forsalget eller tokenets børsnotering på børserne.