Bitcoin Cash pris overkøbt som minedrift vanskeligheder, hash rate spring

Bitcoin Cash- prisen har klaret sig godt i de sidste par uger, da den overgik til den 14. største kryptovaluta i verden. Det sprang fra sidste måneds laveste på $91,80 til det højeste på $328,26 i år til dato. Den sprang med over 260 % mellem sit laveste og højeste punkt i juni.

BCH halverer foran

Der var tre hovedkatalysatorer for Bitcoin Cash-prisen i juni. For det første sprang det, da flere finansielle sværvægtere ansøgte om en spot Exchange-Traded Fund (ETF) i USA. Disse virksomheder omfattede firmaer som Blackrock, Fidelity, Invesco og Cathie Wood’s Ark Invest.

Mens ETF-applikationerne var på Bitcoin, mener analytikere, at BCH også kunne drage fordel af det. For det første, hvis BTC-fonden accepteres, vil den åbne muligheden for ETF-forslag til andre bevis på arbejdsmønter som BCH og Litecoin. Det skyldes, at de to mønter opstod som en gaffel af Bitcoin og ikke er klassificeret som værdipapirer.

For det andet steg Bitcoin Cash-prisen på grund af den kommende halvering, som er planlagt til december. Halvering er en periode, hvor blokbelønninger i et proof-of-work-netværk reduceres til det halve. Det spiller en vigtig rolle i at moderere forsyninger. Historisk set har kryptovalutaer en tendens til at samle sig forud for en halveringsbegivenhed.

Som et resultat blev vigtige Bitcoin Cash-metrics forbedret i juni. Bitcoin Cashs hashrate sprang til 3,77 EH/s i juni, det højeste niveau siden maj 2021. Hashrate er en vigtig metrik, der måler et netværks sundhed. Bitcoins minedrift er også steget til 476,54 G, hvilket er dets rekordhøje. Dens minedriftsvanskeligheder startede året ved 203 G.

For det tredje steg BCH-prisen på grund af frygt for at gå glip af (FOMO) på markedet. Efterhånden som prisen steg, flyttede flere investorer ind i mønten for at undgå at blive efterladt.

Bitcoin Cash pris forudsigelse

BCH-diagram af TradingView

BCH-prisen gjorde et spektakulært comeback i juni, da efterspørgslen efter mønten steg voldsomt. Da det steg, lykkedes det at bevæge sig over det vigtige modstandsniveau på $164,40, det højeste niveau i juli sidste år.

Bitcoin Cash-prisen er hoppet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, hvilket er en positiv ting for mønten. Det ser også ud til at danne et bullish vimpelmønster, som normalt er et bullish tegn.

Den er dog også blevet alvorligt overkøbt, hvor Relative Strength Index (RSI) sidder på 80. Derfor er der sandsynlighed for, at mønten vil have et tilbagetræk i de kommende dage, da sælgerne målretter det centrale støtteniveau til $250, hvilket er omkring 15 % under det nuværende niveau.