Internet Computer (ICP) pris sidder på et nøgleniveau: er det et køb i juli?

Internet Computer (ICP)-prisen sprang til det højeste niveau siden 5. juni. Tokenet steg til et højdepunkt på $4,51, hvilket var omkring 35% over det laveste niveau i juni. Dens samlede markedsværdi steg til over 1,9 milliarder dollars, hvilket gør den til den 31. største kryptovaluta i verden.

Hvorfor opstod Internet Computer?

Copy link to section

Internet Computer er en af de mest magtfulde spillere i blockchain-industrien. Det er en omfattende platform, der gør det muligt for udviklere at bygge fuldt decentraliserede applikationer (dApps). Faktisk er dens hjemmeside bygget ved hjælp af teknologien.

Internet Computer er mere omfattende end andre førende blockchains som Ethereum og Solana. For det første har den en fuld stak af løsninger, inklusive smarte kontrakter, der gør det muligt for folk at bygge løsninger i alle brancher.

Netværket er allerede blevet brugt til at bygge hundredvis af dApps på tværs af flere sektorer. For eksempel er DSVRA en decentraliseret Web3 social medieplatform. Andre platforme i økosystemet er blandt andre Distrikt, Juno, Kinic og OpenChat.

ICP-prisen har gjort det godt af flere grunde. For det første fortsatte økosystemet med at vokse i juni. Den seneste internetcomputernyhed var, at Sodexo BRS, en fransk multinational virksomhed, valgte netværket til sin NFT- platform. Udviklerne lancerede også Motoko Dev Server, som vil hjælpe udviklere med at bygge og starte dApps hurtigt.

Vigtigst af alt steg prisen på internetcomputere på grund af det brede kryptorally. Dette rally skete, da flere store virksomheder tog TradFi til sig. TradFi er i skæringspunktet mellem traditionel finans og krypto.

Blackrock ansøgte om Ishares Bitcoin Trust, en spot BTC ETF. Andre virksomheder som Invesco, Fidelity og Ark Investments besluttede at ansøge om deres ETF’er. På samme tid, EDX Markets, en kryptobørs bakket op af Citadel, Schwab og Fidelity, blev lanceret, som jeg skrev her . Disse begivenheder pressede Bitcoin og andre kryptovalutapriser højere.

https://www.youtube.com/watch?v=ngUo2-UDfQg

ICP pris forudsigelse

Copy link to section

4H-diagrammet viser, at Internet Computer-prisen har en tæt lighed med Bitcoin, som jeg skrev om i denne artikel . Det ligger på $4.460, det højeste punkt den 25. juni. Det har dannet, hvad der ligner et dobbelt-top-mønster, hvis halsudskæring var på $3,81.

ICP-prisen har bevæget sig over de glidende gennemsnit for 50-perioder og 25-perioder. Den har også bevæget sig over midterlinjen på Andrews højgaffelværktøjet. Derfor vil flere gevinster kun blive bekræftet, hvis mønten bevæger sig over det vigtige modstandspunkt ved $4,55.

Et sådant træk vil ugyldiggøre dobbelt-top-mønsteret. Det åbner muligheden for, at en pris flytter til det næste psykologiske niveau på $5.