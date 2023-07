Global X Uranium ETF: URA er et godt køb, hvis det krydser denne pris

Uranpriserne klarer sig godt i 2023, da andre råvarer viger tilbage. Den nøje overvågede Global X Uranium ETF (URA) er steget med over 18 % fra sit laveste niveau i år. Det har underpræsteret spotprisen for uran, som er steget med over 18% år-til-dato.

Den bullish sag for uran

Uran er en vigtig råvare, der er meget brugt til at drive flere lande som USA, Frankrig, Rusland, Indien og Storbritannien blandt andre. Det er den vigtigste råvare inden for atomkraft.

De største uranproducerende lande er blandt andre Kasakhstan, Namibia, Canada, Australien, Usbekistan og Rusland. I modsætning til de fleste energiråvarer er efterspørgslen efter uran normalt stabil, fordi atomkraftværker leverer basislastanlæg.

Analytikere mener, at uranpriserne vil klare sig godt i år. Dem hos Bank of America skrev, at uranprisen kunne springe til $75 pr. pund i de næste par år. Den gennemsnitlige uranprisprognose er, at den kan nå $60 fra de nuværende $50.

De positive argumenter for uranpriser skyldes hovedsagelig den igangværende overgang fra fossile brændstoffer til grøn energi. Mens de fleste lande investerer i vind og sol, mener analytikere, at atomkraft er meget mere pålidelig.

Som følge heraf vil flere lande, herunder USA, annoncere planer om at øge atomkraftinvesteringer. En nylig rapport viste, at næsten to tredjedele af alle 2,8 billioner dollars investeringer i energi vil gå til rene kilder, herunder atomkraft. Globale investeringer i atomkraft vil stige til $63 milliarder i år fra $10 milliarder i 2022, som vi skrev i denne artikel.

Samtidig forventes uranforsyningen ikke at vokse så hurtigt. For det første tager det mange år for en uranmine at gå online. I modsætning hertil tager det et par måneder at bore en skiferoliebrønd i USA. Som sådan mener analytikere, at uran vil bevæge sig ind i et forsyningsunderskud i de kommende år.

Global X Nuclear ETF er en af de bedste måder at investere i nuklear på. Det har over 1,57 milliarder dollars i nettoaktiver og et dyrt omkostningsforhold på 0,69 %. Ud over at have uran i sin varetægt investerer fonden også i flere mineselskaber.

URA ETF aktiekursudsigt

URA-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Global X Nuclear ETF-aktien har bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Som følge heraf svæver aktierne på de 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR)-indikatoren er fortsat med at glide nedad.

Den nuværende pris er også langs det højeste punkt i november sidste år. Derfor tror jeg på, at konsolideringsfasen vil fortsætte i de kommende måneder.

Et bullish breakout vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over nøglemodstandsniveauet på $23,32, det højeste niveau i juni. Hvis dette sker, vil det næste mål være på $23,97 (højeste 22. september). Et brud over dette niveau vil føre til mere opside på lang sigt.