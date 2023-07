J Sainsbury plc (LON: SBRY) er i minus på tirsdag, selvom det rapporterede en år-over-år stigning i sit sammenlignelige kvartalsvise salg.

Supermarkedskæden sagde, at dets like-for-like-salg steg 9,8% i regnskabsårets første kvartal. Sainsbury tilskrev væksten primært til styrken i dagligvaresegmentet, der steg 11%.

Det samlede detailsalg steg 9,2 % i forhold til et år siden, selvom tøjsalget faldt 3,7 % i 1. kvartal. I pressemeddelelsen sagde administrerende direktør Simon Roberts:

Fødevareinflationen begynder at falde, og vi er forpligtet til at give besparelser videre til kunderne. Siden marts har vi investeret over £60 millioner i at sænke priserne, hvilket har ført til prisnedsættelser på mere end 120 væsentlige varer.