AO World forpligter sig til over 5,0% indtjeningsmargin i sit regnskabsår 2024

AO World PLC (LON: AO) endte næsten fladt onsdag, selvom det rapporterede et hit på 17 % i forhold til sin helårsomsætning.

AO World fik et overskud i regnskabsåret 2023

Aktien forblev noget modstandsdygtig, primært fordi forhandleren af elektriske apparater steg til et overskud før skat, da salgsomkostningerne faldt omkring £200 millioner på årsbasis.

AO World afsluttede sit regnskabsår 2023 med £7,6 millioner ($9,7 millioner) i resultat før skat. For et år siden var det i stedet for et tab på 10,5 millioner pund. Det London-noterede firma tilskrev også sit overskud delvist til reducerede administrationsomkostninger.

Ikke desto mindre rapporterede virksomheden med base i Bolton, Storbritannien, £1,14 milliarder i omsætning for dets nyligt afsluttede år – et fald på 17%.

I skrivende stund er den britiske aktie steget med ca. 45 % i forhold til starten af året.

AO Worlds forventninger til det nye år

I regnskabsåret 2024 bekræftede AO World PLC, at det vil fokusere på rentabel og pengestrømsgenererende vækst. John Roberts – dets administrerende direktør sagde i dag i en pressemeddelelse :

Den betydelige forbedring i vores resultatudvikling taler for sig selv. Vi har til hensigt at fortsætte med dette fokus og samtidig bevare fleksibiliteten til at drive vækst gennem disciplinerede investeringer.

Onsdag forpligtede husholdningsapparatvirksomheden sig til en indtjeningsmargin på 5,0 % i det mindste i sit nye regnskabsår. Til sammenligning lå dens EBITDA-margin på 4,0 % i regnskabsåret 2023.

Nyheden kommer omkring en måned efter, at Frasers afslørede en tæt på 19% strategisk ejerandel i AO World. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på sine aktier.