Kryptovalutaerne havde en stærk præstation i første halvdel af året, selvom branchen kom under betydelige reguleringsudfordringer i branchen. Bitcoin steg med mere end 90 %, da den klarede sig bedre end nøgleaktiver som S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene. Samtidig har Chancer, der er et relativt nyt projekt, rejst over $457k i de seneste par uger.

What is Chancer?

Chancer er et nyt firma, der forsøger at ruske op i sportsbetting- og forudsigelsesmarkederne. Det blev etableret af Adam og Paul Kelbie, to brødre, der identificerede et hul i en af de hurtigst voksende brancher i verden.

Sportsbetting oplever kraftig vækst i nøglelande som USA, hvor antallet af stater, der tillader det, vokser. Der er også en mulighed for, at de resterende stater vil legalisere det efter at have set fordelene i de andre stater.

Chancer er et peer-to-peer-tilpasset bettingfirma, der har et ekstra lag af livestreaming. Forskellen mellem Chancer og andre virksomheder er, at det vil give brugerne mulighed for at skabe deres egne markeder og tjene på dem.

En anden fordel er, at Chancer har været engageret i decentralisering. Mens netværket først vil være centraliseret, vil udviklerne overføre det til en fuldt decentraliseret platform drevet af $CHANCER-tokenet.

Der er flere begivenheder, som folk vil være i stand til at oprette og placere væddemål på. For eksempel kan du oprette et marked for en sportsbegivenhed, valg eller endda økonomiske data såsom PMI’er og arbejdsløshedsprocenten. Fordelen er, at alle kan skabe markedet, sætte regler og invitere andre til at satse.

Køreplanen fremadrettet

Chancer-udviklere har allerede gjort meget arbejde for økosystemet. For eksempel har de allerede lanceret token-forsalget, gennemført en Certik-revision og begyndt at bygge BETA-platformen. Den første fase af token-salget har været meget vellykket, da det har rejst næsten $500k på mindre end en måned.

De første $CHANCER-købere får tokenet til en nedsat pris. For eksempel, med $1.000, kan købere få 100.000 $CHANCER tokens. I anden fase, som forventes at blive lanceret snart, vil de få 90.909 $CHANCER-tokens. Når det kommer til den femte fase, vil det samme beløb give dem 71.428 tokens.

Udviklerne har meget arbejde at gøre i tredje kvartal. De planlægger at lancere det i Uniswap og flere andre børser. Yderligere planlægger de at notere det i andre centraliserede børser, lancere BETA-platformen og starte valideringsnodeprogrammet.

Er Chancer en god investering?

Chancer tager fart, hvilket er en god ting for ethvert token-salg. Selvom salget kun er et par uger gammelt, har det tiltrukket tusindvis af købere og indehavere. Dette betyder, at tokenet sandsynligvis vil stige, når det bliver noteret på nøglebørser i de næste par måneder.

Derudover har Chancer en ægte nytteværdi, da den revolutionerer en enorm branche, der har et stort potentiale. Derfor kan du deltage i Chancer token-salget her . Du kan også læse dens hvidbog her. Hvidbogen giver dig mere information om platformen og dens køreplan.

Der er dog et vigtigt forbehold. For det første udgør denne artikel ikke økonomisk rådgivning. Yderligere kan investering i tokensalg være et højrisikoforslag, da tokensalg i modsætning til børsnoteringer ikke indeholder nok afsløringer. Derfor bør du kun afsætte et mindre beløb i salget.