Storj-prisen brøler tilbage, mens Binance-volumen skyder i vejret

Storj, en af de største spillere inden for decentral lagring, så sit token stige i vejret onsdag. Tokenet steg til et højdepunkt på $0,5805, det højeste niveau siden september sidste år. På sit højeste steg møntens pris med mere end 170 % fra det laveste niveau i juni i år.

Binance-volumen stiger

Storj er en pionerspiller i blockchain-industrien. Mens Filecoin er den mest kendte decentraliserede lagerplatform, blev Storj lanceret år før. Dens hvidbog blev offentliggjort i 2014.

Storj har en anden forretningsmodel end Filecoin. Mens Filecoin forstyrrer nøglelagerudbydere som Amazon AWS og Microsoft Azure, konkurrerer Storj med Dropbox og Box.

Det gør den ved at bruge decentraliserede lagringsløsninger, mens virksomheder som Dropbox er afhængige af centraliserede servere. Enhver kan være nodeoperatør og give Storj lagerplads. Samtidig kan enhver betale et mindre gebyr for at gemme filer i sit økosystem. Den har en ledig plads med en lagergrænse på 25 GB, mens dens premium-version starter ved $4 om måneden.

Det er ikke klart, hvorfor Storj-prisen gik parabolsk, da udviklerne ikke kom med nogen meddelelse. Derfor er der to muligheder. For det første er der en sandsynlighed for, at den planlægger at komme med en meddelelse snart.

For det andet kunne dette være en pumpe-og-dump-ordning. Volumendata viser, at de fleste af Storj-tokenserne handles i Binance. Ifølge CoinMarketCap stod volumen i Binance på over $160 millioner. Den anden store børs er Coinbase, som håndterede kun $4 millioner i samme periode.

Storj 2 4-timers bind

Storj pris forudsigelse

Storj-diagram af TradingView

Er det sikkert at købe Storj ? Ved at se på det daglige diagram viser det, at Storj-kryptoprisen har gjort et stærkt comeback i de seneste par dage. Den er sprunget de seneste 9 dage i træk. Tokenet hoppede over det vigtige modstandspunkt på $0,4384, det højeste punkt siden 23. april.

Storj-prisen har bevæget sig over alle volumenvægtede glidende gennemsnit (VWMA). Tokens volumen er også fortsat med at stige. Derfor vil flere gevinster afhænge af, om købere er i stand til at skubbe det over intradag-højden på $0,5805.

Hvis mønten ikke stiger over det niveau, vil det betyde, at mønten har dannet et stjerneskudsmønster, som er et stærkt bearish mønster. Hvis dette mønster er valideret, vil Storj-tokenet sandsynligvis genteste den vigtige støtte til $0,4384.