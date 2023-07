Hang Seng- indekset faldt med mere end 3 % torsdag, da bekymringerne for den kinesiske økonomi og Federal Reserve fortsatte. Indekset, som følger de største blue-chip-virksomheder i Kina og Hong Kong, trak sig tilbage til H$18.562, det laveste punkt siden 1. juni.

Federal Reserve-stigninger

Hang Seng-indekset og andre globale indekser trak sig beskedent tilbage, da investorerne reagerede på de seneste Fed-protokoller. Disse referater afslørede, at alle Fed-embedsmænd mener, at USA kræver mere gradvise renteforhøjelser i de næste par måneder.

Embedsmændene mener, at inflationen forbliver stædigt høj på trods af, at den faldt til 4 % i maj i år. Kerneinflationen og det personlige forbrugsindeks er derimod faldet i et langsommere tempo end forventet.

Feds handlinger er vigtige for Hong Kong-aktier på grund af HKD-dollarbindingen. Som et resultat hæver Hongkongs monetære embedsmænd altid renten, når Fed gør det og omvendt.

Hang Seng-indekset trak sig også tilbage på grund af den aftagende kinesiske økonomi. Data offentliggjort i denne uge viste, at fremstillings- og servicesektoren kom sig i et langsommere tempo end forventet. Som vi skrev her, faldt service-PMI-indekset til et lavpunkt på seks måneder i juni.

Alle Hang Seng-indeks var i minus torsdag. JD Health-aktiekursen førte dykket og faldt med over 5,38%. Det blev efterfulgt af Alibaba Health Information-aktier, som faldt med over 5,30 %. ENN Energy, Sands China, Budweiser og ANTA Sports-produkter faldt også med mere end 4%.

Andre bemærkelsesværdige Hang Seng-bestanddele som Alibaba, HSBC, Baidu og Hang Seng Bank-aktier faldt med mere end 3% torsdag.

Hang Seng indeksanalyse

Hang Seng-indekset er kommet under intenst pres de seneste par dage. Den er flyttet til midtpunktet af den nedadgående kanal. Det faldt også under de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder og det afgørende støtteniveau på $18.794, det laveste punkt den 26. juni.

Derfor vil Hang Seng-indekset sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den nedre side af den faldende kanal til $18.100. Dette synspunkt vil blive ugyldigt, hvis prisen stiger over nøglemodstandspunktet ved $18.795.