Kølende Kina Caixin PMI’er tyder på, at “genopretningen endnu ikke har fundet et stabilt fodfæste”

Efter regeringens lunne PMI-tal, der blev offentliggjort i sidste uge, modererede Caixin China PMI’erne siden maj 2023.

Caixin Kina General Composite PMI

Copy link to section

I Caixins seneste udgivelse faldt den kombinerede måler for forretningsaktivitet (inklusive tjenester og produktion) fra et 29-måneders højdepunkt på 55,6 i maj 2023 til 52,5 i juni 2023.

Selvom dette markerede den sjette ekspansive læsning i træk, var den den svageste i år, idet den faldt under niveauet i januar 2023.

Ligesom regeringens NBS-data, der blev frigivet i sidste uge, skuffede fremstillingssektoren, mens servicesektoren fortsatte med at ekspandere, men i markant langsommere takt.

I fremstillingssektoren led både jobskabelse og optimisme lidt i juni 2023.

I en kommentar til de seneste data sagde Dr. Wang Zhe, seniorøkonom hos Caixin Insight Group,

En række nyere økonomiske data tyder på, at Kinas opsving endnu ikke har fundet et stabilt fodfæste, da fremtrædende problemer, herunder mangel på interne vækstdrivere, svag efterspørgsel og svage udsigter stadig er.

Nye ordrer var i ekspansivt territorium, men faldt til et lavpunkt i fem måneder, mens den samlede beskæftigelse oplevede et stigning drevet af vækst i servicesektoren.

Interessant nok faldt de gennemsnitlige inputomkostninger, hvilket markerede det første tilfælde i over tre år, mens produktionsomkostningerne for tredje måned i træk faldt, hvilket tyder på en mulig opståen af deflationspres.

Caixin Kina General Services PMI

Copy link to section

Servicesektoren har været fyrtårnet for optimisme i det kinesiske økonomiske opsving efter covid og udvidet for sjette måned i træk.

Foranstaltningen markerede dog det blødeste væksttempo i fem måneder, faldende til 53,9, ned fra 57,1 i maj 2023, og underperformerede forventningerne på 56,2 som rapporteret af Investing.com.

Dette peger på et tab af momentum i den kinesiske økonomi efter genåbningen og ophævelsen af alvorlige sundhedsrestriktioner og kan komme til at true opsvinget.

Source: Caixin; Investing.com

Som nævnt i et tidligere stykke om sidste uges NBS PMI-tal,

…synes at være begyndt at vige pladsen for en svagere forbrugers virkelighed… hvilket afspejler en mindre entusiastisk forbruger, der bevæger sig fremad.

Forretningsaktivitet og nye ordrer voksede begge betydeligt langsommere end i maj, da nogle virksomheder rapporterede, at markedsefterspørgslen var dårligere end de interne prognoser.

Inflationen i inputomkostningerne forblev under ‘serietrenden’, mens produktionsafgifterne forblev klæbrige.

Nye ordrer fortsatte med at vokse (dvs. holdt sig over 50) for sjette måned i træk, men modererede sig betydeligt og nåede deres laveste niveauer siden december 2022.

I mellemtiden var eksporten robust, men faldt også til det blødeste siden januar 2023.

Som nævnt i sidste uges NBS PMI-data var ekstern efterspørgsel, turisme og rejser vigtige drivkræfter for væksten i tjenester efter genåbningen, men de ser nu ud til at løbe tør.

Interessant nok forbedredes 12-måneders forretningsstemningsmåleren for første gang i fem måneder, da eksportforholdene blev forbedret, virksomhederne forventede en stigning i nye ordrer, og markederne holdt øje med en udrulning af støtteforanstaltninger fra regeringens side.

Beskæftigelsen fortsatte med at vise fremgang, forblev over 50, og fulgte den stærkeste stigning i tre måneder på grund af industriens positive stemning.

De gennemsnitlige inputomkostninger på tværs af tjenester var betydeligt stærkere og holdt sig over 50 for 36. måned i træk, da øget beskæftigelse pressede lønomkostningerne op, mens produktionsomkostningerne var ekspansive for 14. måned i træk.

Inputomkostningerne voksede dog i et stærkere tempo end downstream-priserne i det forløbne år, hvilket potentielt afbøjede en relativ svag efterspørgsel.

Ifølge rapporten,

…(virksomheder) angav, at bestræbelserne på at forblive konkurrencedygtige havde begrænset deres samlede prisfastsættelse (på trods af høje driftsomkostninger).

I en kommentar til de sammensatte data skrev Zhe,

I fremtiden er der behov for stærkere politisk støtte på makroniveau sammen med højere implementeringseffektivitet fra et mikroperspektiv for at sikre, at politikker gavner markedsaktørerne direkte og derfor styrker beskæftigelsen og markedsforventningerne.

Kommende data

Copy link to section

Økonomer og industriobservatører vil være opmærksomme på den kinesiske regerings BNP-udgivelse for andet kvartal, der forelægges senere på måneden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.