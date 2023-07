BlackRock CEO Larry Finks leverer pro-crypto-bemærkninger midt i Bitcoin ETF-løb

BlackRock har domineret opdateringer af kryptovaluta, siden Invezz.com annoncerede sin Spot Bitcoin ETF-applikation den 15. juni, hvilket har tiltrukket mange virksomheder til at følge trop.

Mens flere kendte firmaer deltager i kapløbet, afslørede BlackRock-chef Larry Fink sin pro-krypto-holdning under sit seneste interview med Fox Business. Fink mener , at Bitcoin (BTC) er et internationalt aktiv og kalder det digitalt guld.

BlackRock for at demokratisere krypto

BlackRock CEO fortalte Fox Business vært Charles Gasparino, at hans firma vil demokratisere krypto og Bitcoin. Chefen tilføjede, at virksomheden ser ud til at gøre det billigere og lettere at interagere med digitale aktiver.

Fink tilføjede, at Bitcoin kunne transformere finansiering gennem aktiv- og værdipapirtokenisering. Han beskrev også den bedste krypto efter markedsværdi som en sikring mod inflation.

Larry lover at arbejde med regulatorer

Regulatorer mangler endnu at godkende en spot-Bitcoin-børshandlet fond. For nylig afviste Securities & Exchange Commission en ETF- ansøgning og anså dem for utilstrækkelige.

Invezz.com- nyheder viser imidlertid, at verdens førende kapitalforvalter genindsendte sin BTC-børs-handelsfondsansøgning, efter at SEC anså de seneste ETF-ansøgninger for utilstrækkelige. Larry Fink tilføjede dog, at BlackRock samarbejdede med amerikanske vagthunde for at udforske muligheder, som Bitcoin og det brede marked udviser.

Fink mener, at SEC bør overveje ETF-applikationer som en mulighed for at demokratisere kryptovalutaer.

