Michael Wolf ser ikke brugere gå fra Twitter til Threads

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) åbnede i grønt i morges efter lanceringen af “Threads” – en ny app, som man håber vil konkurrere med Twitter (læs mere).

Er Threads virkelig Twitter-morderen?

Copy link to section

Det multinationale ønsker at tilbyde et alternativ til Twitter-brugere, der ikke er helt tilfredse med det under Elon Musk.

Men Michael Wolf – administrerende direktør for Activate er overbevist om, at den nye app sandsynligvis ikke vil skade Twitter væsentligt. Han forklarede hvorfor i et CNBC- interview i går aftes:

De skal overbevise influencers, som er 10 % af Twitters brugerbase og står for 90 % af alle tweets. De mennesker bevæger sig ikke så hurtigt. Så jeg kan ikke se brugere gå fra Twitter til Threads.

Wolf forventer, at “Threads” er en social platform, der simpelthen vil eksistere sammen med Twitter, da de to har forskellige use cases.

Jim Cramer forventer, at Twitter taber

Copy link to section

På bagsiden forventer den berømte investor Jim Cramer dog, at Threads vil give Twitter en chance for pengene. I morges på ” Squawk on the Street ” sagde han:

Jeg tror, at Twitter vil tabe her. Uanset hvad Twitter kan, kan Zuckerberg gøre det bedre. Han er i branchen for at vinde. Tråde er nemme at bruge, det er venligt og folk siger pæne ting.

Det er intet værd her, at Threads allerede har overgået 15 millioner tilmeldinger inden for 12 timer efter lanceringen.

Den tekstfokuserede app er tilgængelig i mere end 100 lande, men ikke i EU og Irland, hvor Meta Platforms besluttede sig for ikke at blive lanceret på grund af regulatoriske bekymringer. Meta-aktien er i øjeblikket steget med hele 135% i forhold til starten af året.