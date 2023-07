Er Bitcoin afkobling fra resten af kryptomarkedet?

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

I løbet af de sidste par år har det været et rimeligt udsagn at erklære, at størstedelen af kryptovalutaer handler som løftede væddemål på Bitcoin. Verdens største kryptovaluta stiger i værdi, altcoins stiger lidt mere. Bitcoin falder, altcoins falder lidt mere. Hvad angår generaliseringer, er det rimeligt retfærdigt.

Inden for dette overordnede mønster har der dog været perioder, hvor dette forhold har afveget fra normen. En af de gange er nu, hvor nogle af de underliggende tal synes at antyde, at Bitcoin muligvis er ved at afkoble sig fra resten af markedet.

For det første er den mest oplagte måde at undersøge dette på at plotte sammenhængen mellem Bitcoin og den næststørste kryptovaluta, Ethereum. Plottet nedenfor viser, at den normalt-uber-høje korrelation er faldet til sit næstsvageste mærke i de sidste atten måneder – kun efter september 2022, hvor Ethereum-fusionen blev udført.

Ikke alene var Ethereum Merge i september sidste år en Ethereum-specifik begivenhed, men korrelationen sprang næsten øjeblikkeligt tilbage til normale niveauer. Hvis vi afviser denne begivenhed, skal du helt tilbage til 2021 for at se korrelationen mellem Bitcoin og Ethereum så lav, som den er i øjeblikket. Indrømmet, det er stadig ikke ligefrem “svagt” på 0,7 – tværtimod – men det er ikke desto mindre bemærkelsesværdigt i sammenhæng med det historiske forhold, hvor gennemsnittet har været næsten perfekte 0,9 siden starten af 2022.

Plottet viser, at korrelationen begynder at dykke omkring april. Den næste graf viser dette på en anden måde – grafisk afkast siden starten af 2022 af Bitcoin og Ethereum. De to aktiver bevæger sig mere eller mindre i lås, men du kan se en lille divergens dukke op omkring april i år.

Grunden til, at jeg tager prøvepladsen fra starten af 2022, er i øvrigt ikke udelukkende for et pænt rundt tal. Det var, da aktiemarkedet toppede, og repræsenterer en overgang til et nyt paradigme for de finansielle markeder. Mens renterne først begyndte at blive forhøjet i marts 2022, steg inflationen, stemningen faldt, og bekymringen var tæt på – forværret af Rusland, der invaderede Ukraine i februar og udløste en energikrise. Med andre ord var pandemifesten, også kaldet up-only nul-rente sæson, slut. Det repræsenterer et strukturelt brud på makroklimaet og de finansielle markeder som helhed.

Bitcoin faldt sammen med andre risikoaktiver, da kurserne blev ved med at stige. Men nu spørger vi – er vi ved et andet vendepunkt for Bitcoin? Hvorfor svækkes Bitcoins forhold til Ethereum?

Udskærer Bitcoin sin egen niche?

Denne svækkelse af forholdet er i virkeligheden mere at gøre med Bitcoin end Ethereum. I det næste diagram ser vi det meget omtalte Bitcoin-dominansdiagram, som plotter markedsværdien af Bitcoin mod markedsværdien for hele kryptovalutasektoren.

Diagrammet viser, at den er steget kraftigt fra starten af 2023 og er hoppet fra 41 % til 51 %. Det betyder, at 51% af hele kryptomarkedsværdien er omfattet af Bitcoin – det højeste mærke i to år.

Det interessante er, at traditionelt (hvis vi kan bruge den sætning i en sektor, der er knap et årti gammel), falder Bitcoins dominans i tider med stigende kryptopriser. Generelt hopper Bitcoin højere, før penge flyder ind i altcoins med faldende dominansforhold. Denne gang sker det ikke.

Igen, hvorfor? Svaret kan være i regulering, og det faktum, at markedet i stigende grad ser Bitcoin som et aktiv, der udskiller sin egen niche. For mange kryptoheads (inkluderet mig selv) har dette længe været et diskussionspunkt. Ser vi på fundamentale forhold, har Bitcoin og Ethereum faktisk ikke så meget til fælles, bortset fra det faktum, at begge kører på noget, der kaldes en blockchain (og de to blockchains, siden fusionen i september 2022, er helt forskellige bæster).

Men min mening er overflødig. Men lovens bogstav er det ikke; vigtigere, det ser ud til, at amerikanske tilsynsmyndigheder begynder at komme rundt til samme synspunkt. Som Coinbase CEO Brian Armstrong beklagede, efter at hans udveksling blev smækket med en retssag i sidste måned:

Vi fik sådan set denne information fra SEC, at faktisk alt andet end Bitcoin er en sikkerhed. Og vi sagde lidt til os selv, det er ikke vores forståelse af loven Coinbase CEO Brian Armstrong

Coinbase kan klage alt, hvad de vil (og de vil have deres dag i retten), men virkeligheden for markedet er, at dette sker, uanset om det er fair eller ej, og det kan påvirke, hvordan prishandlingen bevæger sig i krypto fremover. SEC skitserede endda formelt adskillige kryptovalutaer, som det formelt anså for værdipapirer, herunder Solana, BNB og de indfødte tokens for Cardano og Polygon. Ved at plotte korrelationen mellem Bitcoin og et par af disse aktiver som et eksempel, er bruddet klart i juni, da markedet sælger ud som svar på værdipapirbekræftelsen.

Selvfølgelig er dette et stærkere salg og et større fald i korrelation end det, vi så ovenfor med Ether. Verdens næststørste krypto ser ud til at operere i en gråzone, hvilket måske forklarer både hvorfor udsalget ikke har været så stort som for eksempel ADA og SOL, men også hvorfor det ikke lykkes med at holde trit med Bitcoin.

Spot ETF-applikationer tegner et lysere billede for Bitcoin

Så er der tilfældet med spot ETF-ansøgninger, der kommer ind fra en håndfuld af de største kapitalforvaltere i verden. Disse er Bitcoin ETF’er – ikke Ethereum eller krypto ETF’er. Selvom godkendelse ville være en velsignelse for kryptosektoren som helhed, da det kunne åbne døre til lignende køretøjer for andre aktiver nede ad vejen, er de mange forhindringer, som Bitcoin har måttet undgå for overhovedet at blive i ETF-diskussionen, talrige. Der er stadig ingen garanti for, at disse ETF’er bliver godkendt – bestemt, andre aktiver virker et helvede langt væk. Således driver den samtidige sikkerhedsdrevne nedkæmpelse fra SEC og de mange Bitcoin ETF-applikationer en kile mellem Bitcoin og andre kryptoer.

Spørgsmålet om millioner dollars er, om det hele går tilbage til det normale, når først furore er stillet. Der er ingen tvivl om, at forholdet stadig er stærkt her, og Bitcoin fortsætter med at lede markedet. Men der kunne også være grund til at tro, at der er sket et strukturelt brud, og at det tidligere håndholdte forhold ikke bliver helt så stramt fremover.

Crypto har haft en hård omgang for nylig. Skandalerne i 2022 var mange – Terra, Celsius, FTX, for at nævne nogle få – og kapitalflugten har været forbløffende, da (uanset grund) investorer har valgt skatkammerbeviser, der betaler 5%, er at foretrække frem for centraliserede kryptovirksomheder, der betaler -100 % (med håb om -90 % efter mange års konkursretsbehandling).

Selvom Bitcoin også er blevet enormt såret af smerten i 2022, kan dens first-mover-fordel og mangel på modpartsrisiko hjælpe den med at undgå at blive tjæret af den samme plettede børste i øjnene af trad-fi-investorer. Altcoins er absolut ikke på mode lige nu, og ikke-Bitcoin-kryptosektorens omdømme er blevet uhyre plettet i øjnene af institutionel kapital.

Den store Bitcoin-afkobling, som ville være, at Bitcoin afbryder sin korrelation med risikoaktiver og i stedet hævder status som et ukorreleret værdilager, ser ud til at være langt væk endnu. Men en mindre form for afkobling, hvor den adskilles fra andre kryptoer, er måske ikke så langt væk som tidligere antaget.

Igen kunne tallene straks vende tilbage til normalen. Måske er det blot en antydning af, hvad der kan komme på et tidspunkt hen ad vejen. Men uanset hvad, så er det en af de mest afgørende og spændende trends at holde øje med i kryptorummet, selvom denne episode viser sig at være røg og spejle.