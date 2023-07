Standard Chartered: Bitcoin kan nå $50.000 i år

Standard Chartered, en global finansgigant, siger, at Bitcoin (BTC)-prisen kan stige til $50.000 i år. Mere end det, antyder analytikere i banken, at benchmark-kryptovalutaens værdi kan stige til $120.000 i 2024.

En note, som banken offentliggjorde i mandags, som rapporteret af Reuters, bemærker også, at de potentielle blockbuster-gevinster kunne se minearbejdere hamstre enorme mængder af mønten.

Standard Chartered udgav en BTC-prisforudsigelsesnotat i april, hvori dets analytikere kortlagde en mulig opside til $100.000 ved udgangen af 2024. Blandt nøglegrundlaget for denne prognose var, at markedet så en ende på kryptovinteren.

Geoff Kendrick, en top-valutaanalytiker i banken, siger, at forudsigelsen nu har en potentiel 20% upside. Analytikeren bemærker, at øget rentabilitet betyder reduceret salg, da minearbejdere opretholder pengestrømme. Reduceret nettoudbud kunne katalysere yderligere breakout-handling, efterhånden som flere mennesker køber Bitcoin.

Bitcoin-pris midt i global adoption

Copy link to section

Bankens bitcoin-prisforudsigelse kommer, da den førende kryptovaluta fortsatte med at svæve omkring $30k. Udsigterne i løbet af de seneste par uger har været positive for BTC, især med det bullish flip i markedsstemningen efter kapitalforvaltningstitanen BlackRocks ansøgning om en spot Bitcoin ETF.

Firmaets administrerende direktør Larry Finks kommentarer om, at kryptovalutaen nu var et internationalt aktiv, og digitalt guld hjalp også med at affyre tyre. Midt i dette er den voksende adoption af BTC blandt institutionelle investorer. Mens MicroStrategys beholdninger er de største af en børsnoteret virksomhed på 150.000 BTC, viser data, at flere og flere institutioner køber kryptovalutaen.

Faktisk fremhævede Invezz for nylig det faktum, at efterhånden som institutionelle investorer køber, har udbuddet på børser været faldende.