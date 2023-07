ZIM Integreret lager: Udsigter, da forsendelsesomkostningerne fortsætter

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) aktiekursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, da investorer vurderer tendenser i shippingindustrien. Aktierne handlede til $12,62, et par point over det laveste niveau på $11,77 fra år til dato. De er faldet med mere end 25 % i år og over 71 % inden for de seneste 12 måneder.

Forsendelsesomkostningerne falder

ZIM Integrated Shipping aktiekursen har været under pres på det seneste, da forsendelsesomkostningerne fortsætter med at falde. Data indsamlet af Freightos viser, at de gennemsnitlige containerfragtomkostninger er faldet til $1.290, det laveste niveau siden september 2019.

Det betyder, at containerrederier nu tjener færre penge, end de tjente, før pandemien startede. På toppen af pandemien var forsendelsesomkostningerne op til over $10.000, hvilket hjalp ZIM Integrateds omsætning til at hoppe til over $12 milliarder i 2022.

Containerfragtomkostningerne falder

Da ZIMs omsætning og rentabilitet steg, belønnede virksomheden sine aktionærer med nogle af de bedste udbytter i de seneste år. Det udbetalte et udbytte på $17 i april 2022, det højeste niveau nogensinde, hvilket gør det populært blandt indkomstinvestorer.

På det seneste er udviklingen dog vendt, og virksomheden tjener mindre for hver afsendt container. Som jeg skrev her , forværredes virksomhedens omsætning og rentabilitet i sidste kvartal, hvilket skubbede ledelsen til at suspendere sit udbytte.

Der er sandsynlighed for, at virksomhedens forretning vil forblive under pres i et stykke tid, da forsendelsesomkostningerne endnu ikke har nået bunden. Som sådan vil ZIM Integrated sandsynligvis lave et par flere tab fremover.

For det første er der tegn på, at de globale handelsstrømme ikke klarer sig godt. De seneste data viste, at eksporten fra lande som Kina og Sydkorea er faldet kraftigt i de seneste måneder. Dette fald giver eksportører mere forhandlingsstyrke.

ZIM Integreret aktiekursanalyse

ZIM-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at ZIM-aktien har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste måneder. Dens forsøg på at komme sig mislykkedes til $22,01 i maj. Aktien handler lidt over den vigtige støtte til $11,77, det laveste niveau siden december sidste år.

Samtidig har aktierne bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste psykologiske niveau på $10. Denne visning vil blive bekræftet, hvis den bevæger sig under støtten til $11,77.