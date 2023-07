Chancer prognose efterhånden som interessen for det blockchain-baserede prædiktive marked vokser

Lanceringen af Chancer gennem et forsalg er blevet mødt med investorentusiasme. Knap en måned siden Chancer-forsalget blev lanceret, har investorer grebet tokens til en værdi af mere end $615.560. Interessen for Chancer token (CHANCER) har i det mindste været forventet, givet betting omrpdets popularitet. Men for Chancer får betting en ny vinkel gennem blockchain. Dette har fået investorer til at skynde sig at akkumulere CHANCER, før prisen stiger i de næste faser af forsalget eller efter børsnoteringen på de forskellige børser.

Chancer byder velkommen til en ny betting æra

Chancer er en peer-to-peer (P2P) blockchain-baseret prædiktiv markedsapplikation. Platformen lader brugere oprette væddemålsmarkeder på enhver begivenhed og invitere andre til forudsigelser.

For eksempel forudser du, at kandidat X vil vinde et valg og ønsker at skabe et væddemål på det. Du opretter et tilpasset P2P-betting marked og inviterer en ven til at satse på resultatet. På samme måde kan investorer tilslutte sig prædiktive markeder skabt af andre.

Med muligheden for at skabe tilpassede væddemålsmarkeder giver Chancer investorerne fleksibilitet med hensyn til, hvad de kan satse på, i modsætning til de traditionelle forudsigende markeder. Investorer kan også skabe deres egne odds og regler for væddemålsmarkedet uden at være begrænset af bookmakernes begrænsninger.

Er CHANCER en god investering?

Tænk på enhver slags væddemål, der forekommer rundt om i verden. Sandheden er, at betting er rigtig populært og en af de hurtigst voksende sektorer. Det globale sportsbetting målsmarked, det mest populære, blev vurderet til $81,03 milliarder i 2022. Værdien forventes at stige til $167,50 milliarder i 2030. Det betyder, at et projekt som Chancer, der giver bettingverdenen et nyt værditilbud, har en chance at vokse og vende tilbage stort til investorerne.

Men Chancer er ikke kun designet til væddemål. Det er snarere en investering, der giver investorer forskellige måder at tjene på. Væddemål og gevinster på præcise forudsigelser er nogle af de måder, som CHANCER leverer værdi på. Ved at lade brugere satse på næsten hvad som helst, åbner Chancer muligheder for investorer, som kan være låst fra traditionelle betting markeder.

Ved at bruge Chancer-platformen kan investorer også satse det originale token for passiv indkomst eller generere markedsskabende belønninger fra deres P2P-markeder. Der er muligheder for at dele platformen og tjene CHANCER gennem en Share2Earn-funktion. Den brede vifte af use cases og indtjeningspotentiale gør Chancer til en levedygtig investeringsmulighed.

Vil CHANCER tokenet nå 0,1 BUSD i 2024?

Den nuværende pris på CHANCER er 0,01 BUSD i første fase af forsalget. Prisen forventes at stige i de efterfølgende forsalg, med den næste pris på 0,011 BUSD.

For at CHANCER kan nå en værdi på 0,1 BUSD, skal dens pris stige med 1.000% fra den nuværende pris. Sådanne prisstigninger ses, når tokens er noteret på børser. Det er, når efterspørgslen skyder i vejret, da tokenet låser op for likviditet fra en bredere pulje af investorer.

Fra Chancers projektkøreplan vil tokennoteringen begynde i tredje kvartal af 2023, hvor tokenet vil debutere på Uniswap. Investorer kan begynde at se betydelige prisstigninger fra da, hvilket betyder, at tokenet har en chance for at ramme 0,1 BUSD i 2024. Men for forsigtighedsforudsigelser kan en 0,1 BUSD være overambitiøs, da tokenet skal noteres på flere børser for at se enorme stigninger i værdi.

Er det lige nu det rigtige tidspunkt at købe CHANCER?

Prisen på CHANCER er stadig lav, da tokenet er på forsalg. På det tidspunkt, hvor tokenet afslutter forsalget, vil værdien være steget. Yderligere stigninger forventes, når tokenet opføres på de større børser. At købe CHANCER lige nu kunne således være den rigtige mulighed for at købe tokenet til en lav værdi og få adgang til P2P-betting platformen tidligt.