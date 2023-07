Airbnb-aktiekurs: Det gyldne kors dannes, når insidere dumper aktier

Airbnb (NASDAQ: ABNB) aktiekurs har iscenesat et stærkt comeback i år, da rejseefterspørgslen fortsatte med at stige. Aktierne sprang til et højdepunkt på $140, det højeste niveau siden 16. februar. De er steget med over 67 % fra det laveste niveau i 2023.

Airbnb-insidere sælger

Airbnb klarer sig godt, da investorer jubler over den igangværende genopretning af rejsebranchen. De fleste analytikere mener, at rejsen i år vil være meget højere, end hvor den var sidste år. Og med faldende inflation, er der mulighed for, at flere rejser både på fritiden og på forretningsrejse.

Denne tendens er blevet bevist af Airbnbs seneste økonomiske resultater. I det seneste kvartal steg virksomhedens omsætning med mere end 20 % til 1,8 milliarder dollar. Som forventet var dens omsætning i 1. kvartal et par point under 4. kvartals $1,9 mia.

Airbnb er også blevet en mere profitabel virksomhed. Dens nettoindtægt i første kvartal kom på 117 millioner dollars, ned fra et tab på mere end 19 millioner dollars i samme kvartal i 2022.

Analytikere er optimistiske om, at Airbnbs omsætningsvækst vil fortsætte i det næste årti. Forventningerne er, at dens omsætning vil være $9,48 milliarder i år. Det vil krydse over 20 milliarder dollars i 2029.

Airbnb forventes også at være yderst profitabel. Dets indtjening per aktie forventes at springe til 3,45 USD i år og nå 10,42 USD i 2030. Derfor, mens Airbnb er voldsomt overvurderet, mener analytikere, at selskabets vækst retfærdiggør det.

Der er dog et rødt flag i bestanden. Et kig på insidertransaktioner viser, at mange ledere i virksomheden har solgt deres aktier. I de sidste 12 måneder har disse insidere solgt aktier for over 741 millioner dollars. 9 insidere har solgt deres beholdning, og ingen har købt den.

Insidere ejer stadig omkring 30% af virksomhedens aktier, hvilket er meget højere end andre teknologivirksomheder som Tesla og Meta.

Airbnb insidertransaktioner

Airbnb aktiekursprognose

ABNB har meget positive teknikker. På det daglige diagram har aktierne bevæget sig over det vigtige modstandspunkt på $129,15, det højeste niveau den 9. maj. Den har bevæget sig over oversiden af Andrews Pitchfork-værktøjet. ABNB aktiekursen er også steget over 38,2% Fibonacci Retracement niveau.

Aktierne har dannet et gyldent kryds, hvilket sker, når 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit laver en bullish crossover. Derfor er udsigterne for aktien stadig positive, og det næste niveau at se er på $144,13, det højeste punkt den 17. februar. Et træk over dette niveau vil se det springe til det næste nøgleniveau ved $150.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.