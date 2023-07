Altcoin-markederne forbereder sig på julis $138 millioner token-oplåsninger – detaljer

Kryptovalutapriser fortsætter med at udskrive mindre udsving, da Bitcoin holder sig over $30K. Den førende krypto ved markedsværdi handlede til $30.701,90 på pressetidspunktet efter en stigning på 0,55 % i 24 timer. I mellemtiden fortsætter altcoins med at kæmpe, mens de går i stå.

Mens markedsaktører håber på bullish markeder, afventer velrenommerede altcoin-projekter frigivelsen af tokens til en værdi af omkring $138 millioner til cirkulerende forsyning. Nogle af de bedste kryptoer, der afventer betydelige token-offloads, inkluderer Aptos, ApeCoin, Axie Infinity og Optimism.

Julis token låses op

Top altcoins er hurtigt faldet efter enorme token-udgivelser i fortiden, og lignende begivenheder kan dukke op igen. Aktivlåser øger udbuddet, en opskrift på forringet efterspørgsel og svækkede prishandlinger.

Flere cryptocurrency- projekter afventer token-oplåsninger i juli, inklusive Axie Infinity, Optimism, Aptos og ApeCoin. Med aktiver til en værdi af over 138 millioner dollars sat til at slutte sig til en let flydende atmosfære, vil tallet sandsynligvis ryste rummet.

fit (APT)

Aptos afsluttede sin token-oplåsning i dag (12. juli) og frigav 4,54 millioner mønter (værd omkring $32,38 millioner) til levering. Projektet afladede 3,21 millioner APT’er til samfundet og 1,33 millioner til fonden, hvor de afladede tokens udgjorde 2,16% af den samlede forsyning i omløb.

ApeCoin (APE)

ApeCoin aflaster 15,6 millioner den 17. juli. Til en værdi af 29,95 millioner dollars repræsenterer mønterne 4,23% af aktivets cirkulerende forsyning. Projektet vil låse op for tokens for Yuga Labs og dets grundlægger, velgørende organisationer, lanceringsbidragydere og finansministeriet.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity vil låse op for 3,43 millioner tokens til en værdi af cirka $20 millioner den 22. juli som indsatsbelønninger. Aktiverne, der afventer frigivelse, repræsenterer 2,96% af AXS’s cirkulerende forsyning.

Optimisme (OP)

Optimisme vil afslutte måneden ved at låse op for 24,16 millioner mønter den 30. juli. Til en værdi af over 29 millioner dollars i nuværende priser udgør tallet 3,75% af det cirkulerende udbud.

Potentiel bearishness

Token-oplåsninger udløser prisfald af to årsager. For det første kan administratorer, der modtager de overførte aktiver, ty til at sælge. For det andet kan andre markedsaktører trimme deres beholdninger (forudsat første instans).

Det enorme antal kryptoer, som investorer kan sælge, er en katalysator for prisfald. Projekter skal sikre betydelige bevægelser for at øge efterspørgslen under disse begivenheder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.