Roku har netop annonceret et partnerskab med Shopify: find ud af mere

Aktier i Roku Inc (NASDAQ: ROKU) åbnede omkring 5,0% op i dag, efter at streaming-medievirksomheden annoncerede et nyt partnerskab med Shopify Inc (NYSE: SHOP).

Her er hvad vi ved indtil videre

Seerne vil nu bekvemt kunne handle i netbutikken direkte fra deres fjernsyn.

De ville være i stand til at betale for købet ved hjælp af Roku Pay, ifølge pressemeddelelsen. Ifølge Peter Hamilton – Senior Director for Ad Innovation hos Roku Inc:

Dette er et godt eksempel på Rokus unikke platformsposition til at gøre annoncører umulige at gå glip af på hele streamerens rejse, fra start til køb.

Roku-aktierne er nu oppe tæt på 100% i forhold til starten af dette år. Alligevel er den californiske virksomhed stadig en favorit for den berømte investor Cathie Wood (få mere at vide).

Hvad er der i det for Shopify-annoncører?

At arbejde med Roku vil også gøre det muligt for Shopify- annoncører at indsamle flere data og indsigt for bedre at analysere købstendenser. Mani Fazeli fra e-handelsvirksomheden sagde i dag:

Ved at samarbejde med Roku for at gøre Shopify Checkout tilgængeligt gennem nye kanaler, gør vi det nemmere for flere brands at skabe dybere engagement og nå ud til nye målgrupper.

Pressemeddelelsen navngav Ergatta, True Classics og Olly som første annoncepartnere. Initiativet bygger på “Roku Action Ads” – en platform, der forbinder forbrugere direkte med annoncører.

Roku skal efter planen rapportere sin indtjening i andet kvartal den 27. juli. Konsensus er, at den vil miste $1,21 per aktie i dette kvartal mod 82 cent per aktie for et år siden.